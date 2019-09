Slovak Investment Holding investuje do KOOR s cieľom zvyšovať energetickú efektívnosť na Slovensku

O KOOR

30.9.2019 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť KOOR je poskytovateľom garantovaných energetických služieb. Tie spočívajú v príprave, realizácii a financovaní investície do energetickej efektívnosti budovy alebo podniku, pričom klient túto investíciu spláca až z dosiahnutých energetických úspor. KOOR pri svojom podnikaní využíva inteligentné merače s prvkami IoT (Internet of Things) na priebežné meranie energetickej spotreby, fotovoltické zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a iné inovatívne technológie na zabezpečenie maximálnej energetickej efektívnosti pre svojich klientov."V garantovaných energetických službách vidíme obrovský potenciál pre Slovensko aj zvyšok EÚ. Znižovanie energetickej spotreby pomocou inteligentnej správy budov a podnikov musí byť súčasťou opatrení pre riešenie klimatických problémov. A ak sa to dá uskutočniť ekonomicky efektívne a s pomocou najnovších technológií, je to výhra pre všetky zúčastnené strany," vyjadril saKvázi-kapitálová investícia SIH, ktorej zdrojom je Operačný program Výskum a inovácie, má formu konvertibilného zabezpečeného úveru. Ako uviedol: "Jedná sa o inovatívne štruktúrovanú formu financovania, ktorou spoločnosti KOOR pomáhame pritiahnuť do jej projektov dodatočné súkromné zdroje od bánk a spoluinvestorov a týmto spôsobom niekoľko-násobne navýšiť celkový investičný dopad SIH-u". Očakáva sa, že jedno euro finančnej podpory SIH-u v konečnom dôsledku umožní spoločnosti KOOR realizovať až 9 eur investícií do energetickej efektívnosti na Slovensku.SIH pripravuje na Slovensku ďalšie investície v oblasti inovatívnych malých a stredných podnikov ako aj podpornú investičnú schému pre poskytovateľov garantovaných energetických služieb. SIH zároveň poskytuje poradenské služby pre subjekty verejnej správy zaujímajúce sa o opravu a modernizáciu svojich budov pomocou garantovaných energetických služieb.Spoločnosť KOOR, s.r.o. je jedna z prvých spoločností poskytujúcich garantované energetické služby na Slovensku. Od začiatku jej vzniku patrí medzi lídrov v nasadzovaní inovatívnych technológií s vysokou pridanou hodnotou ako aj v systémových riešeniach pre udržateľnú stratégiu energetickej efektívnosti svojich zákazníkov. KOOR vďaka svojim dcérskym spoločnostiam špecializujúcim sa na výrobu a rozvod tepla ako aj výskumno-vývojové aktivity a transfer technologických riešení, dokáže svojim klientom poskytovať komplexné služby.SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.