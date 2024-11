Slovák odsúdený za úkladnú vraždu je už na Slovensku, po vydaní z Talianska putoval rovno za mreže (foto)

Marián Výborný podľa obžaloby v júli 2022 v okrese Revúca na vozidle BMW úmyselne čelne narazil do auta Seat Toledo, v ktorom na následky nehody zomrela jeho bývalá partnerka Irina. Obžalovaný v priebehu súdneho procesu vyhlásil, že je nevinný a vypovedať odmietol.Prokuratúra pred súdom argumentovala, že okrem svedkov a znaleckých posudkov majú vyšetrovacie orgány k dispozícii aj kamerové záznamy, ktoré potvrdzujú, že sa obžalovaný opakovane na rovnom úseku cesty otáčal. To podľa dozorového prokurátora Daniela Lipšica znamená, že sa pripravoval práve na čelnú zrážku.Zároveň sa podľa Lipšica Výborný s bratom poškodenej lúčil a tiež zisťoval, či bude poškodená v aute sama. Advokát obžalovaného však v tejto súvislosti uviedol, že jeho klient trvá na tom, že išlo o nehodu, a to, že obeťou bola jeho bývalá partnerka, je náhoda. Po vznesení obvinenia Výborného súdy nevzali do väzby a bol stíhaný na slobode.