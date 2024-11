Progresívci chcú zlepšiť emocionálnu podporu po strate plodu, navrhujú dva dni voľna pre ženy a ich partnerov

21.11.2024 (SITA.sk) - Páry, ktoré spontánne stratia plod alebo sa im narodí mŕtvy plod, by mohli dostať dva dni voľna. Poslankyne z klubu Progresívne Slovensko (PS) Simona Petrík predložili na rokovanie parlamentu novelu Zákonníka práce , ktorá zavádza nárok na dva dni voľna pri spontánnom potrate alebo narodení mŕtveho plodu. Tento nárok sa týka nielen žien, ale aj ich partnerov či blízkych osôb bez ohľadu na formálny partnerský vzťah.„Cieľom zákona je prispieť k lepšiemu spracovaniu zažitého spontánneho potratu či narodenia mŕtveho plodu a prispieť k minimalizácii negatívnych dopadov na reprodukčné zdravie žien a rozhodnutia týkajúce sa ďalšieho otehotnenia," uvádzajú poslankyne. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií bolo v roku 2022 hlásených viac ako 5-tisíc spontánnych potratov u žien s trvalým pobytom na Slovensku.Novela zákona reflektuje aj situácie, keď nárok na materskú dovolenku už vznikol, a preto sa navrhovaný nárok na dva dni voľna nevzťahuje na tieto prípady. Zavedenie takéhoto voľna by malo podľa predkladateliek poskytnúť emocionálnu podporu a možnosť vyrovnať sa so stratou nielen ženám, ale aj ich partnerom.Prijatím tohto návrhu by sa zmeny dotkli nielen civilného sektora, ale aj profesionálnych vojačiek, príslušníčok a príslušníkov Policajného zboru