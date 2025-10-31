|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 31.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Aurélia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. októbra 2025
Slovak Open 2025: Wawrinka nestačil na Collignona: „Súper hral lepšie“
Do rovnakej fázy si zabezpečil miestenku aj Talian Francesco Maestrelli, nad Rakúšanom Davidom Pichlerom vyhral 6:2 a 7:5.
Zdieľať
Nasadená jednotka Belgičan Raphael Collignon sa predstaví na challengerovom tenisovom turnaji Slovak Open vo štvrťfinále. V druhom kole dvojhry vyradil v Peugeot aréne Národného tenisového centra v Bratislave hlavnú hviezdu podujatia Švajčiara Stana Wawrinku po výsledku 6:2 a 6:4.
„Veľmi dobrý zápas proti veľmi dobrému tenistovi. Hral som proti niekomu, koho som sledoval v televízii. Skvelá skúsenosť, teší ma víťazstvo. Hral som veľmi dobre a robil som správne veci. Teším sa už na zajtrajšok. Samozrejme, mal som extra motiváciu a je to pocta byť s ním na kurte. Snažil som sa vydať zo seba maximum a ukázať, že tiež viem hrať dobre. Myslím si, že som dobre podával a returnoval. Dve najdôležitejšie veci som robil veľmi dobre. Veľmi ťažko vyhrával gemy pri svojom podaní, naopak ja som ich ľahko vyhrával. To bolo kľúčom a dúfam, že to bude tak aj naďalej,“ uviedla nasadená jednotka a minuloročný finalista v Bratislave.
Pre 40-ročného Wawrinku sa cesta na Slovak Open tak opäť skončila v druhom kole. „Úžasná podpora od môjho prvého zápasu. Som nesmierne šťastný, že som sem prišiel druhý rok po sebe. Bohužiaľ, myslím si, že súper hral lepšie, bol agresívnejší a dobre podával. Skoro sa ujal vedenia, čiže bol lepším hráčom. Celkovo hral solídnejšie, agresívnejšie a často ma dostal pod tlak. Urobil som priveľké množstvo chýb na začiatku zápasu a tiež v druhom sete, čiže je ťažké sa potom vrátiť. Hrá tento rok veľmi dobrý tenis, je prvý rok v prvej svetovej stovke. Odohral počas roka kvalitné stretnutia, má sebavedomie. Som rád, že som si zahral v Bratislave,“ zhodnotil Wawrinka svoje vystúpenie na Slovak Open.
Američan Eliot Spizzirri postúpil do štvrťfinále, keď zdolal Chun-hsin Tsenga z Taiwanu 6:2 a 6:2 „Bol to dobrý zápas. Vedel som, že to bude náročné, pretože súper hrá veľmi fyzicky a je talentovaný. Hral som dobre a zvládol som dôležité momenty, čo ma teší. Rozhodlo podľa mňa to, kto prejde do ofenzívy v podstatných okamihoch. Vnímal som, že v tomto smere som bol agresívnejší a mal som k tomu aj trochu šťastia. Veci išli v tomto zápase mojim smerom,“ uviedol Američan. V ďalšom kole bude jeho súperom Luxemburčan Chris Rodesch.
Do rovnakej fázy si zabezpečil miestenku aj Talian Francesco Maestrelli, nad Rakúšanom Davidom Pichlerom vyhral 6:2 a 7:5. „Ťažké stretnutie, špeciálne proti hráčovi, ktorý pravidelne nehráva dvojhru. Z môjho pohľadu ide o veľmi dobrého hráča. Hral s plnou silou, takže bolo nájsť u mňa kontinuitu, preto som rád, že som to zvládol v dvoch setoch. Snažil som sa hrať agresívne, pretože mi nedovolil mať kontrolu na kurte,“ povedal Maestrelli po víťazstve.
V súboji o účasť v semifinále Taliana vyzve Francúz Titouan Droguet. Ako kvalifikant vyradil z turnaja nasadenú trojku Srba Lasla Djereho 6:1 a 6:4. „Cítil som sa veľmi dobre na kurte, od začiatku týždňa navyše dobre podávam. V kvalifikácii som odohral ťažké zápasy, ale po fyzickej stránke sa cítim fajn. Pozdávajú sa mi tu podmienky, sú dobré pre moju hru. Na tvrdom povrchu som nemal doteraz ideálne výsledky, ale teraz sa ňom cítim dobre. Myslím si, že kľúčom bolo ako v predchádzajúcom stretnutí, využívanie brejkbalov. Súperovi som nedovolil premeniť ponúknuté šance, čo je podľa mňa na takomto povrchu kľúčové,“ vyjadril sa Droguet.
Zoznam štvrťfinalistov skompletizoval Estónec Mark Lajal, ktorý si poradil s ôsmym nasadeným Argentínčanom Thiagom Agustinom Tirantem 7:5, 6:3. Lajala čaká v ďalšej fáze duel s najvyššie nasadeným Collignonom.
Slovak Open 2025 dvojhra - 2. kolo:
Mark Lajal (Est.) - Thiago Agustin Tirante (Arg.-8) 7:5, 6:3, Eliot Spizzirri (USA) - Chun-hsin Tseng (Tai.) 6:2, 6:2, Francesco Maestrelli (Tal.) - David Pichler (Rak.) 6:2, 7:5, Titouan Droguet (Fr.) - Laslo Djere (Srb.-3) 6:1, 6:4, Raphael Collignon (Bel.-1) - Stan Wawrinka (Švaj.) 6:2, 6:4
Prečítajte si tiež
Dudu mrzí dištanc: Pevne verím, že chalani to zvládnu
Emma Zapletalová sa stala najlepšou armádnou športovkyňou roka