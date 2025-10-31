|
30. októbra 2025
Emma Zapletalová sa stala najlepšou armádnou športovkyňou roka
Druhé miesto v armádnej ankete športovcov obsadil zápasník Tajmuraz Salkazanov.
Zdieľať
Vo štvrtok večer v Banskej Bystrici slávnostne vyhlásili Najlepšieho športovca rezortu Ministerstva obrany za rok 2025. Ocenenie najlepšej armádnej športovkyne získala atlétka Emma Zapletalová. Ocenení boli až desiati najúspešnejší športovci VŠC Dukla Banská Bystrica v kategórii senior, traja v kategórii mládežník a jeden tréner. Výsledky ankety boli stanovené na základe hlasovania športovcov, trénerov a zamestnancov tohto armádneho strediska pod Urpínom.
Na podujatí sa zúčastnili známe osobnosti slovenského športu, ako aj zástupcovia ministerstva obrany, ozbrojených síl SR, samosprávy, športových zväzov a ďalších organizácií. Najprestížnejšie ocenenie získala 25-ročná atlétka Zapletalová, ktorá si na septembrových majstrovstvách sveta v behu na 400 m cez prekážky v Tokiu vybojovala bronzovú medailu. Zároveň utvorila aj nový slovenský rekord v tejto disciplíne. Aktuálne má hodnotu 53,00 s. Pýšiť sa môže aj troma druhými miestami v atletickom seriáli Diamantovej ligy.
„Toto ocenenie je pre mňa špeciálne, je prvé a ešte aj prvé miesto. Som veľmi rada, že Dukla bola jedna z tých, ktorá ma podržala i keď som nemala výsledky. Dostala som šancu na výnimku, dostala som podporu, možnosť i podmienky na to, aby som sa vrátila k dobrým výsledkom. Som rada, že som to Dukle spätne v podobe bronzu z majstrovstiev sveta vrátila. Takto som sa im mohla odvďačiť aj za podporu a financie, ktoré do mňa vkladali. Som rada, že môžem byť´Dukláčka´roka,“ neskrývala pozitívne emócie Zapletalová, ktorá sa môže pýšiť aj troma druhými miestami v atletickom seriáli Diamantovej ligy. K oceňovaniam, ktoré ešte pribudnú, dodala: „Nie som na ne zvyknutá. Aj teraz, keď som išla na pódium po cenu, tak sa mi triasli nohy a potom aj hlas. Bolo to pre mňa náročnejšie zvládnuť. Sú to však príjemné povinnosti. Keď je úspech na dráhe, tak toto je len čerešnička na torte. Pre mňa je milé, keď ma aj niekto stretne na ulici a zagratuluje mi.“
Druhé miesto v armádnej ankete športovcov obsadil zápasník Tajmuraz Salkazanov. V kategórii do 74 kg získal na majstrovstvách sveta v Záhrebe taktiež bronzovú medailu a pribalil k nej aj bronz z majstrovstiev Európy doma v Šamoríne. Po slávnostnom ocenení uviedol: „Tento rok bol pre mňa veľmi úspešný. Tým, že začiatkom roka som mal veľmi vážne zranenie, tak obe bronzové medaily považujem za veľký úspech. Zlepšil som si výsledok na vyhodnotení najúspešnejších športovcov Dukly z tretieho na druhé miesto. Je to pre mňa cťou a potešením. Teší ma aj to, že som skončil ako jednotka vo svetovom rankingu. To je tiež veľký úspech. Čo sa týka aktuálneho zdravia, členok je už na 95 percent dobre na tom. Po rozhovoroch s lekármi a fyzioterapeutmi sa už na sto percent nedá do poriadku, no som spokojný aj s týmto stavom, nemám to už v hlave.“
Tretiu priečku získal strelec Juraj Tužinský, ktorý sa stal majstrom Európy vo vzduchovej pištoli na 10 m v chorvátskom Osijeku ešte v marci tohto roka. Bronzová pozícia od svojho zamestnávateľa ho potešila, čo ani po slávnostnom akte netajil: „Konečne som sa dostal v tejto ankete do top 3, teda na pomyselný stupeň víťazov. Je to skvelý pocit, že odpracovaná robota za celý ten rok zožala úspech aj na inej než palebnej čiare. Veľmi ma teší, že opäť môžem byť v spoločnosti vynikajúcich športovcov a som ocenený aj vlastným zamestnávateľom. Čakajú ma ešte majstrovstva sveta, naplno makáme a pripravujeme sa na ne. Verím, že zhodnotím moje skúsenosti. Ak bude ruka a chrbát poslúchať, mohlo by to dobre dopadnúť.“
Kategóriu najlepšieho mládežníka Ministerstva obrany za rok 2025 ovládol biatlonista Jakub Borguľa, keď na juniorských majstrovstvách sveta vo švédskom Östersunde získal striebornú medailu v šprinte na 10 km.
Za najlepšieho armádneho trénerom roka vyhlásili Miroslava Marka, ktorý má na starosti strelca Tužinského. Do Siene slávy VŠC Dukla boli uvedení tréner atletiky Jozef Hanušovský a olympijský víťaz v chôdzi, bývalý riaditeľ VŠC Dukla Matej Tóth.
