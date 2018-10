Slovák v Číne: Najťažšie je zvyknúť si na iný životný štýl a kultúru

Tomáš Chilý, archívna snímka. Foto: archív Tomáš Chilý Tomáš Chilý, archívna snímka. Foto: archív Tomáš Chilý

Peking/Jin-čchuan 23. októbra (TASR) – Zvyknúť si na život v Číne sa asi nedá, iba sa mu prispôsobiť. Najťažšie je zvyknúť si na iný životný štýl a kultúru. Uviedol to pre TASR Tomáš Chilý, ktorý žije v Číne už vyše roka a pracuje ako šéfkuchár v hoteli Kempinski."Som kuchár momentálne na pozícii 'chef de cuisine', čo znamená, že mám na starosti všetky medzinárodne reštaurácie v hoteli, ktorých je sedem. Spolu zodpovedám za 80 zamestnancov, za tvorbu nových menu, hygienu, chod reštaurácií a za plánovanie ďalších akcii," povedal Chilý.Do krajiny prišiel za prácou a novou výzvou v živote. "Potreboval som sa posunúť v kariére ďalej a po skoro šiestich rokoch na Blízkom východe, konkrétne v Bahrajne a Katare, prišiel čas na zmenu," konštatoval. V súčasnosti žije v meste Jin-čchuan, ktoré má približne dva milióny obyvateľov. "Počasie je tu podobné ako u nás na Slovensku. Jediný rozdiel je, že je veľmi sucho a skoro vôbec tu neprší. Toto mesto bolo v minulosti jednou z posledných zastávok na Hodvábnej ceste," spresnil.Keďže prišiel z medzinárodného kolektívu, zaskočila ho neznalosť anglického jazyka v Číne. "Taktiež je potrebné si zvyknúť na to, že všetko musíte vysvetľovať dopodrobna. U domácich nefunguje niečo také, ako prijať zodpovednosť alebo sa rozhodnúť sám za seba. Sú naučení iba počúvať príkazy," priznal Slovák.Prijať však medzi seba cudzinca v Číne je omnoho zložitejšie. "Najskôr si treba vydobyť rešpekt, a to tým, že človek s nimi pracuje," uviedol, pričom poukázal na príklad, ktorý by podľa neho mal byť v každej kuchyni samozrejmosťou, no napriek tomu to tak v krajine nefunguje. "Pre mňa ako kuchára to znamená, že keď máme veľa ľudí na raňajky, tak musím prísť s nimi už zavčasu ráno. Týmto si človek získava rešpekt, bez ktorého sa tu fungovať nedá," zdôraznil.Najväčší rozdiel medzi každodenným životom ľudí na Slovensku a v Číne spočíva podľa neho v tom, že Slováci žijú vo veľkom zhone a za všetkým sa naháňajú. V Číne je, naopak, na všetko čas, ľudia si žijú po svojom. "My všetko riešime. Tu v Číne väčšina ľudí nerieši, čo sa deje okolo nich - čo im povedia, to urobia, a viac sa nestarajú. Paradoxne na to, ako je na Slovensku dobre, príde človek, až keď je mimo," zdôraznil.Tomáš Chilý by sa v budúcnosti vrátil rád na Slovensko. "Určite je potrebné, aby sme sa snažili všetci, čo sme v zahraničí, vrátiť na Slovensko a odovzdávali skúsenosti, ktoré sme videli ďalej. Je dobré vidieť, že veľa chalanov s tým už začalo a slovenská gastronómia sa začína pomaly vracať tam, kde patrí," uzavrel.Osobitné spravodajkyne TASR Monika Himpánová a Viera Kulichová