Slovakia Travel vypísala súťaž na slovenskú expozíciu pre EXPO 2025, hodnota zákazky je viac ako štyri milióny eur

7.1.2025 (SITA.sk) - Slovakia Travel vypísala verejnú súťaž na slovenskú expozíciu na Svetovej výstave EXPO 2025 v japonskej Osake. Ako vyplýva z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ide o zákazku na zabezpečenie kompletných servisných, agentúrnych služieb súvisiacich s oficiálnou účasťou a prezentáciou Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO 2025 Osaka. Predpokladaná hodnota zákazky s kritériom najnižšej ceny je vyše 4,3 milióna eur.Verejná súťaž na organizačné zabezpečenie, realizáciu odborného kultúrneho a sprievodného programu a komplexnú prevádzku slovenskej expozície na EXPO má zrýchlený postup. Dôvodom, podľa údajov vestníka, je rozhodnutie vlády z mája 2024, ktoré zmenilo formu oficiálnej účasti SR na EXPO 2025 Osaka z vlastného pavilónu na zdieľaný pavilón, čo si vyžiadalo nové rokovania s organizátormi, napríklad aj o veľkosti a umiestnení prenajímaného priestoru. Rokovania sa uzavreli 29. novembra 2024. Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 16. januára do 10:00.Svetová výstava EXPO 2025 sa koná od 13. apríla do 13. októbra v japonskej Osake, prefektúre Kansai. Jej hlavnou témou je Vytváranie budúcej spoločnosti pre naše životy. Má ambíciu posilniť vzájomné vzťahy medzi ľuďmi s rôznymi hodnotami z celého sveta, výsledkom čoho majú byť nové ľudské siete a kreatívne nápady. EXPO 2025 Osaka chce zdieľať nádeje na lepšiu budúcnosť s prekonaním súčasnej globálnej krízy, s ohľadom na ochranu životov ľudí a zamyslením sa nad životom a životným štýlom.Zámerom slovenskej účasti na EXPO 2025 je prezentovať príspevok krajiny ku globálnej udržateľnosti. Má vyzdvihnúť unikátnosti Slovenska z pohľadu meniaceho sa prostredia a predstaviť návštevníkom Slovensko nielen ako atraktívnu destináciu v oblasti cestovného ruchu a podnikania, ale aj ako domov šikovných, srdečných a umných ľudí, vyplýva z informácií na https://slovakiaexpo.sk/.