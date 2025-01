Tendre na rukavice pre vojakov a policajtov má preveriť Úrad pre verejné obstarávanie, podnet podalo Matovičovo hnutie – VIDEO

Rukavice od rovnakej firmy

7.1.2025 (SITA.sk) - Úrad pre verejné obstarávanie má preveriť tendre Ministerstva obrany SR Ministerstva vnútra SR na rukavice pre vojakov a policajtov. Podnet úradu v utorok podalo opozičné hnutie Slovensko Ako povedal líder hnutia Igor Matovič , oba rezorty v súvislosti s obstarávaním rukavíc predviedli „moskovský spôsob verejného obstarávania".„Títo ľudia majú vymyslený presný mechanizmus, ako to tu funguje," povedal Matovič s poukazom na fakt, že rukavice obom ministerstvám má dodať rovnaká firma, ktorá bola v tendroch jediným súťažiacim. Celá vec pritom podľa Matoviča napĺňa znaky organizovanej zločineckej skupiny.Opozičný poslanec Gábor Grendel ešte v decembri 2024 upozornil, že rezortu obrany a rezortu vnútra dodá rukavice pre vojakov a policajtov tá istá firma, ktorá v rámci dvoch verejných obstarávaní bola jediným súťažiacim. Celková hodnota dvoch zákaziek je podľa neho takmer 6 miliónov eur.V prvom prípade ide podľa Grendela o obstarávanie služobných špeciálnych bojových rukavíc pre rezort obrany. Špecifikácia predmetu zákazky však podľa neho zodpovedá konkrétnym rukaviciam, ktoré vyrába česká firma Holík. V rámci obstarávania nakoniec ponuku predložila len spoločnosť Rempo s.r.o.„Svoje rukavice táto spoločnosť ponúkla za 3,5 milióna eur," uviedol v decembri Grendel. Subdodávateľom je však podľa neho spoločnosť Holík Slovakia, teda slovenský zástupca českej firmy Holík.Druhá zákazka sa podľa opozičného poslanca týka taktických streleckých rukavíc pre ministerstvo vnútra. „Ak si porovnáte opis zákazky na ministerstve obrany a ministerstve vnútra, zistíte, že rovnako sú šité na mieru tomu istému výrobcovi," skonštatoval koncom minulého roku Grendel s tým, že do súťaže sa opätovne prihlásila iba spoločnosť Rempo s.r.o. Zmluva so spoločnosťou v hodnote 2 457 000 eur podľa Grendela pravdepodobne ešte nebola podpísaná.„Ale ak sa tak stane, s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou sa dozvieme, že rovnako ako na ministerstve obrany bude subdodávateľom týchto rukavíc český výrobca Holík," vyhlásil Grendel. Dodal, že z daných skutočností vyplýva podozrenie, že súťaž na dodanie rukavíc bola iba predstieraná.Ministerstvo vnútra SR v reakcii označilo za paradoxné, že verejné obstarávanie kritizuje práve hnutie Igora Matoviča spolu s „najväčším deštruktorom Policajného zboru Romanom Mikulcom ".„Bol to práve Roman Mikulec, ktorý ako bývalý minister vnútra počas svojho pôsobenia v rezorte vnútra pravidelne robil pochybné obstarávania a doslova prihrával lukratívne zákazky svojim kamarátom, čo bolo napokon aj mnohokrát medializované," skonštatoval v decembri rezort vnútra.Pokiaľ ide o predmetné rukavice, jedná sa o ochranné pracovné prostriedky, ktoré sú používané vo výkone služby pri konkrétnych špecifických zásahoch, preto musia spĺňať konkrétne vlastnosti a parametre.„No a práve parametre požadovaného tovaru boli presne vyšpecifikované na základe konkrétnych požiadaviek policajtov práve preto, aby mali kvalitnú výstroj a nie lacný tovar z čínskeho obchodu," vysvetlilo ministerstvo vnútra. Ako ďalej uviedlo, verejný obstarávateľ v zmysle požiadavok špecifikoval predmet zákazky.„Oznámenie o vyhlásení zákazky bolo zverejnené v európskom vestníku 15. októbra a vo vestníku vydávanom Úradom pre verejné obstarávanie 16. októbra. Lehota na otváranie ponúk bola 18. novembra. Uchádzači teda mali viac ako jeden mesiac na preštudovanie súťažných podkladov, na podanie žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, prípadne využitie iných opravných prostriedkov," zdôraznil rezort.V danej lehote bola podľa ministerstva vnútra doručená jedna žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, na ktorú verejný obstarávateľ v lehote dvoch dní odpovedal.„Odpoveď je verejne dostupná v elektronickom systéme Josephine. Do súťaže sa prihlásil jeden uchádzač, pričom jeho ponuka spĺňala technické požiadavky na predmet zákazky," zdôraznil rezort.Zároveň doplnil, že verejná súťaž bola nastavená v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a bol dodržaný princíp rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.