Slovákom chýbajú otvorené reštaurácie, doma neradi varia a nemôžu sa stretávať s blízkymi

7.3.2021 - Otvorené reštaurácie chýbajú 68 percentám opýtaných Slovákov. Vyplýva to z prieskumu iniciatívy Rozbaľte to, ktorá bude pomáhať gastronomickému sektoru a vyzývať ľudí, aby si objednali jedlo.„Z prieskumu realizovaného vo februári vyplýva, že viac ako dvom tretinám opýtaných Slovákov chýba počas pandémie koronavírusu možnosť stravovať sa v reštauráciách a až 85 percentám respondentov obmedzila pandémia možnosť stretnúť sa s rodinou a priateľmi," uvádza iniciatíva s tým, že do reštauračných zariadení Slováci chodievajú nielen preto aby sa najedli, ale tiež preto, aby v nich strávili čas s blízkymi.Viac ako polovica respondentov (57 percent) uviedla, že si v súčasnosti objednáva jedlo domov. „Najčastejším dôvodom, prečo si respondenti v prieskume objednávajú jedlo z reštauračných zariadení, je nechuť variť, nasledovaná tým, že si chcú pochutiť," uvádza iniciatíva.Prieskum tiež zistil, že zhruba každý štvrtý opýtaný Slovák si počas pandémie zadováži jedlo z reštaurácie aspoň raz do týždňa. „Tri štvrtiny opýtaných si pritom najčastejšie objednávajú jedlo na obed. Večeru si necháva doviezť necelá polovica respondentov," vyplýva z prieskumu.Iniciatíva Rozbaľte to na Slovensku odštartovala 1. marca. Hlavnými postavami jej videí sú zástupcovia siedmich reštaurácií, ktoré varia jedlá na rozvoz, alebo majú zriadené výdajné okienko. „Týchto sedem podnikov sa stalo pomyselnými reprezentantmi tisícok ďalších, ktoré to nevzdali," uvádza iniciatíva.