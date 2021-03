Slovensko je plne integrované do európskej rodiny, dopad svojich krokov musí vedieť vyhodnotiť

Nepríjemnosť onedlho prehrmí

O vakcínach musia rozhodovať kompetentní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko je dnes plne integrované do európskej rodiny a preto musí starostlivo premýšľať a vyhodnocovať dopad svojich krokov v systéme medzinárodných vzťahov. Je potrebné si tiež uvedomiť, odkiaľ „k nám predovšetkým prichádza pomoc a podpora v čase koronakrízy“.Pre agentúru SITA to uviedol zahraničnopolitický analytik Pavol Demeš . Doplnil, že Slovensko má za sebou náročný zahraničnopolitický týždeň, ktorý zamestnával slovenskú diplomaciu. Podľa neho ukázal, ako rýchlo sa dá naštrbiť obraz krajiny v zahraničí.Ako ďalej priblížil, je evidentné, že premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa dopustil svojím nevhodným žartom v diskusnej relácii Rádia Expres vážnej chyby, keď na otázku, čo sľúbil Rusku za dodávku vakcín Sputnik V, odpovedal, že Zakarpatskú Ukrajinu. Týmto výrokom vyvolala diplomatickú reakciu v podobe protestu zo strany ukrajinského ministra zahraničných vecí Dmytra Kulebu Demeš pripomenul, že premiér Matovič sa dotkol mimoriadne citlivej, až boľavej, témy pre Ukrajincov, čo si dodatočne uvedomil a ospravedlnil sa na sociálnej sieti. Dodal, že Slovensko má so svojím východným susedom veľmi dobré politické, ale aj medziľudské vzťahy.Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS) len nedávno navštívil Kyjev. „Myslím si, že táto nepríjemnosť prehrmí a nebude zaťažovať naše dobré susedské vzťahy v zložitých časoch, keď si musíme navzájom pomáhať v boji s pandémiou a prekonávaní ekonomických ťažkostí,“ doplnil analytik.Demeš zároveň uviedol, že vzťah Slovenska k Ruskej federácii je zadefinovaný v programovom vyhlásení vlády a nedávno prijatej Bezpečnostnej a Obrannej stratégii. „Rusko je pre nás ako člena EÚ a NATO výzvou, ku ktorej sa musíme pragmaticky postaviť,“ zdôraznil Demeš s tým, že je nanajvýš dôležité opierať sa pritom o profesionalitu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva obrany SR a ďalších inštitúcií.„Čo sa týka vakcín, o ich nákupe a použití musia rozhodovať kompetentné inštitúcie na národnej a európskej úrovni a nie vášne na sociálnych sieťach,“ uzavrel zahraničnopolitický analytik Pavol Demeš.