Slovákom sa bod z duelu s Walesom málil, Hapal: Boli sme lepší

Na snímke tréner SR Pavel Hapal v zápase 7. kola skupiny E kvalifikácie EURO 2020 Slovensko - Wales v Trnave 10. októbra 2019. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Gyömbér: Remízu musíme ju zobrať

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. októbra (TASR) - Slovenskí futbalisti chceli a potrebovali vo štvrtkovom kvalifikačnom zápase EURO 2020 s Walesom v Trnave zvíťaziť, napokon remizovali 1:1. V zaujímavom súboji pred vypredaným hľadiskom síce uťali sériu troch prehier s "drakmi", ale keďže boli väčšinu duelu lepším tímom, bod sa im málil.Slováci sú po šiestich odohraných dueloch v tabuľke E-skupiny na druhom mieste s 10 bodmi za vedúcim Chorvátskom, ktoré zdolalo doma Maďarsko a má pred SR trojbodový náskok. Wales má sedem bodov a päť odohraných zápasov, so Slovenskom bude mať v prípade rovnosti bodov lepšiu bilanciu, keďže ho v marci v Cardiffe zdolal 1:0.Český tréner Slovenska Pavel Hapal hodnotil remízu s rozporuplnými pocitmi:Slovákom sa naozaj nedarilo v efektivite, viaceré šance Róberta Maka, Juraja Kucku či Alberta Rusnáka zostali nevyužité a to sa ukázalo ako rozhodujúce.uviedol Hapal na pozápasovej tlačovke.Z aktérov na trávniku bolo jasne cítiť, že túžia po víťazstve, ktoré by im otvorilo cestu na európsky šampionát.povedal kouč SR.Postupová matematika je stále komplikovaná a o dvojici postupujúcich sa s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodne až v novembri. Hapal je optimistom a verí, že po posledných výkonoch jeho zverencov je v ich silách vyhrať v dôležitej konfrontácii v Rijeke nad vicemajstrami sveta (16. novembra), resp. v záverečnom domácom stretnutí s Azerbajdžanom:Pred duelom rezonovala téma náhrady vykartovaného stopéra Denisa Vavra, realizačný tím sa rozhodol pre Norberta Gyömbéra z druholigovej talianskej Perugie.vysvetlil Hapal.Slovenským futbalovým reprezentantom sa málila remíza vo štvrtkovom stretnutí kvalifikácie budúcoročných majstrovstiev Európy s Walesom (1:1). V Trnave sa neodplatili za marcovú prehru z Cardiffu (0:1) a v prípade rovnosti bodov v konečnom účtovaní E-skupiny budú mať s týmto súperom horšiu vzájomnú bilanciu.Zverenci Pavla Hapala figurujú v tabuľke naďalej na druhom mieste, no minimálne do nedele stratili pozíciu, keď mali postupovú hru vo vlastných rukách. Walesania zaostávajú o tri body, ale disponujú zápasom k dobru, 13. októbra privítajú lídra poradia z Chorvátska. Slováci zabojujú o posledných šesť bodov v novembri v Chorvátsku a doma proti Azerbajdžanu.povedal Róbert Boženík, ktorý na hrote útoku zvádzal tvrdé súboje s obrancami hostí. Z jeho napádania vznikla aj vyložená príležitosť Róberta Maka v úvode stretnutia:Na opačnom konci ihriska absolvoval súboje s útočiacimi hráčmi súpera Norbert Gyömbér, ktorý pri disciplinárnom treste Denisa Vavra doplnil stopérsku dvojicu po boku Milana Škriniara. Dva takéto súboje "ocenil" hlavný arbiter Carlos del Cerro Grande zo Španielska žltými kartami a slovenský obranca nedohral svoje prvé reprezentačné vystúpenie po vyše roku.povedal Gyömbér, ktorý skončil po jednom zo súbojov s tržnou ranou na obočí.Okrem 88. minúty, keď videl červenú kartu, ho mrzel inkasovaný gól. Slováci nepokryli útočníka Kieffera Moorea a aj pre tento moment boli po záverečnom hvizde spokojnejší hostia:Juraj Kucka vyrovnal po zmene strán volejom, na 2:1 však už domáci neotočili a body musia najbližšie naháňať na pôde najväčšieho favorita na prvenstvo v skupine: