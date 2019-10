Spoločnosť Nike po dopingovej kauze Salazara ukončila projekt Oregon

Alberto Salazar, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 11. októbra (TASR) - Odevná firma Nike sa rozhodla po dopingovej kauze trénera Alberta Salazara ukončiť Nike Oregon Project (NOP). Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na periodiká Runners World a New York Times.Americká antidopingová agentúra (USADA) pred dvoma týždňami uložila Salazarovi dištanc na štyri roky za podávanie zakázaných látok jeho zverencom. Spoločne s ním potrestali aj jeho spolupracovníka endokrinológa Jeffreyho Browna za prechovávanie testosterónu a obchodovanie so zakázanými látkami. Aj on dostal zákaz činnosti na štyri roky.