Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 28.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Augustín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

28. augusta 2025

Slovákom v Srbsku sa nepáči reakcia ombudsmana Dobrovodského, predložili mu videá s ich napadnutím


Tagy: Ombudsman Srbsko Verejný ochranca práv

Slovákom v Srbsku sa nepáči reakcia verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského na odpoveď, ktorú dostal od srbského ombudsmana Zorana Pašalića k prevereniu postupu ...



Zdieľať
6565e98c1e5a7558339631 676x451 28.8.2025 (SITA.sk) - Slovákom v Srbsku sa nepáči reakcia verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského na odpoveď, ktorú dostal od srbského ombudsmana Zorana Pašalića k prevereniu postupu polície v Báčskom Petrovci. Dobrovodský v stredu na Facebooku napísal, že "ocenil rýchlu reakciu" Pašalića.


Srbskí Slováci v otvorenom liste napísali, že si jeho reakciu prečítali s nepríjemným prekvapením. Zoran Pašalić je podľa nich síce oficiálne vo funkcii ochrancu občanov Srbskej republiky, avšak "v praxi chráni kriminálny a partokratický režim Aleksandra Vučića a Vy ste mu to vo Vašej mlčanlivej "reakcii" v podstate schválili", napísali krajania.

Reagoval iba na rýchlosť odpovede


Poukázali na to, že Dobrovodský vo svojom vyjadrení nikde nereagoval na to, čo mu Pašalić odpovedal. "Reagovali ste len na rýchlosť odpovede, ktorú ste ocenili. Ku konkrétnej odpovede Pašalića ste sa vôbec nevyjadrili. Máme teda chápať, že toto, čo uviedol Pašalić, uznávate za pravdu?" pýtajú sa usporiadatelia výstavy Život v slovenských prostrediach, ktorý neuvidíte v Hlase ľudu.

Pašalić Dobrovodskému napísal, že "polícia konala v súlade so zákonom a v rámci svojich kompetencií, snažiac sa zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov a zabrániť prípadnej eskalácii konfliktu alebo narušeniu verejného poriadku a pokoja".

Poslali mu niekoľko videí


Zahraniční Slováci tiež Dobrovodskému poslali niekoľko videí z medializovaného incidentu v Báčskom Petrovci v Srbsku, pri ktorom partia nacionalistov napadla Slovákov žijúcich v Srbsku.

"Máme v zálohe aj ďalšie videá, ktoré svedčia o koordinovanom konaní policajtov a bitkárov Srbskej pokrokovej strany počas Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci. Kľudne nás kontaktujte a situáciu Vám dovysvetlíme," napísali.

Dobrovodského vyzvali na prehodnotenie reakcie


Pripomenuli, že polícia a bitkári v nedeľu 10. augusta spoločne nezákonne blokovali vchod do Petrovca počas Slovenských národných slávností, čím znemožnili nielen návštevníkom výstavy, ale aj oficiálneho programu Slávností a Petrovčanom vojsť do Petrovca.

"Bitkári Srbskej pokrokovej strany 31. mája zabránili Slovákom vojsť do budovy Slovenského vojvodinského divadla na volebné zasadnutie Rady Matice slovenskej v Srbsku, pričom polícia odmietla reagovať a v začiatku incidentu opustila miesto činu," dodali tiež srbskí Slováci. Dobrovodského na záver listu vyzvali, aby prehodnotil svoju reakciu a skutočne sa zaoberal obsahom odpovede srbskej strany a dôkazmi, ktoré predkladajú.


Zdroj: SITA.sk - Slovákom v Srbsku sa nepáči reakcia ombudsmana Dobrovodského, predložili mu videá s ich napadnutím © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ombudsman Srbsko Verejný ochranca práv
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Dobrá správa – Union preplatí doplatky za lieky už aj dospelým!
<< predchádzajúci článok
Najvyšší súd zrušil súťaž na obnovu svojho sídla, dôvodom je zásadná zmena okolností

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 