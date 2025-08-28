|
Slovákom v Srbsku sa nepáči reakcia ombudsmana Dobrovodského, predložili mu videá s ich napadnutím
Slovákom v Srbsku sa nepáči reakcia verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského na odpoveď, ktorú dostal od srbského ombudsmana Zorana Pašalića k prevereniu postupu ...
28.8.2025 (SITA.sk) - Slovákom v Srbsku sa nepáči reakcia verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského na odpoveď, ktorú dostal od srbského ombudsmana Zorana Pašalića k prevereniu postupu polície v Báčskom Petrovci. Dobrovodský v stredu na Facebooku napísal, že "ocenil rýchlu reakciu" Pašalića.
Srbskí Slováci v otvorenom liste napísali, že si jeho reakciu prečítali s nepríjemným prekvapením. Zoran Pašalić je podľa nich síce oficiálne vo funkcii ochrancu občanov Srbskej republiky, avšak "v praxi chráni kriminálny a partokratický režim Aleksandra Vučića a Vy ste mu to vo Vašej mlčanlivej "reakcii" v podstate schválili", napísali krajania.
Poukázali na to, že Dobrovodský vo svojom vyjadrení nikde nereagoval na to, čo mu Pašalić odpovedal. "Reagovali ste len na rýchlosť odpovede, ktorú ste ocenili. Ku konkrétnej odpovede Pašalića ste sa vôbec nevyjadrili. Máme teda chápať, že toto, čo uviedol Pašalić, uznávate za pravdu?" pýtajú sa usporiadatelia výstavy Život v slovenských prostrediach, ktorý neuvidíte v Hlase ľudu.
Pašalić Dobrovodskému napísal, že "polícia konala v súlade so zákonom a v rámci svojich kompetencií, snažiac sa zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov a zabrániť prípadnej eskalácii konfliktu alebo narušeniu verejného poriadku a pokoja".
Zahraniční Slováci tiež Dobrovodskému poslali niekoľko videí z medializovaného incidentu v Báčskom Petrovci v Srbsku, pri ktorom partia nacionalistov napadla Slovákov žijúcich v Srbsku.
"Máme v zálohe aj ďalšie videá, ktoré svedčia o koordinovanom konaní policajtov a bitkárov Srbskej pokrokovej strany počas Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci. Kľudne nás kontaktujte a situáciu Vám dovysvetlíme," napísali.
Pripomenuli, že polícia a bitkári v nedeľu 10. augusta spoločne nezákonne blokovali vchod do Petrovca počas Slovenských národných slávností, čím znemožnili nielen návštevníkom výstavy, ale aj oficiálneho programu Slávností a Petrovčanom vojsť do Petrovca.
"Bitkári Srbskej pokrokovej strany 31. mája zabránili Slovákom vojsť do budovy Slovenského vojvodinského divadla na volebné zasadnutie Rady Matice slovenskej v Srbsku, pričom polícia odmietla reagovať a v začiatku incidentu opustila miesto činu," dodali tiež srbskí Slováci. Dobrovodského na záver listu vyzvali, aby prehodnotil svoju reakciu a skutočne sa zaoberal obsahom odpovede srbskej strany a dôkazmi, ktoré predkladajú.
Zdroj: SITA.sk - Slovákom v Srbsku sa nepáči reakcia ombudsmana Dobrovodského, predložili mu videá s ich napadnutím © SITA Všetky práva vyhradené.
