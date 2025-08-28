|
Štvrtok 28.8.2025
Meniny má Augustín
Denník - Správy
28. augusta 2025
Najvyšší súd zrušil súťaž na obnovu svojho sídla, dôvodom je zásadná zmena okolností
Najvyšší súd SR zrušil architektonickú súťaž zameranú na obnovu svojho sídla na Župnom námestí v Bratislave. Ako ďalej ...
28.8.2025 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR zrušil architektonickú súťaž zameranú na obnovu svojho sídla na Župnom námestí v Bratislave. Ako ďalej informovala hovorkyňa najvyššieho súdu Alexandra Važanová, dôvodom je zásadná zmena okolností, ktorá vyplynula z potreby vytvorenia dôstojného a funkčného sídla pre dve samostatné, ústavne zakotvené inštitúcie, teda Najvyšší súd SR a Najvyšší správny súd SR. Náklady na rekonštrukciu budovy v rámci pôvodnej súťaže sa odhadovali na viac ako 42,2 mil eur bez DPH.
"V čase prípravy a zverejnenia súťaže neprebiehala spoločná odborná diskusia justičných inštitúcií o možnosti návratu do ich pôvodných sídel v budove na Župnom námestí, a táto úvaha nebola súčasťou pôvodného zadania. Zmena prístupu nastala vymenovaním nového predsedu NS SR, ktorý otvoril túto tému a s predsedom NSS SR sa zhodli na vhodnosti obnovy historickej budovy NS SR ako budúceho sídla pre obe inštitúcie. Budova na Župnom námestí od architekta Vladimíra Dedečka poskytuje dostatočný priestor a architektonický rámec na dôstojné umiestnenie dvoch súdov v jednom diele," vysvetlila Važanová.
SR má momentálne podľa Važanovej dve rovnocenné vrcholné súdne inštitúcie, ktoré sa vzájomne dopĺňajú pri výkone justície. "Jedno sídlo je preto logickým krokom vyplývajúcim nielen z architektonického, ale aj z organizačného rámca spolupráce oboch súdov. Tento zámer bol navyše potvrdený aj júlovým podpísaním Memoranda o vzájomnej spolupráci, ktoré sa okrem výmeny informácií a skúseností výslovne zameriava aj na vytvorenie predpokladov pre dôstojné sídlo oboch inštitúcií. Memorandum tak predstavuje ďalšiu argumentačnú oporu pre revíziu súčasného zadania a vyhlásenie novej architektonickej súťaže," zdôraznila hovorkyňa.
Rozhodnutie o zrušení súťaže vychádza zo zákona o verejnom obstarávaní, ktorý umožňuje podľa hovorkyne zrušiť súťaž v prípade, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bola vyhlásená. "Pokračovanie v prebiehajúcej súťaži pri zmene základných predpokladov by nebolo transparentné ani spravodlivé voči jej účastníkom," uviedla Važanová s tým, že nová architektonická súťaž umožní pripraviť riešenie, ktoré poskytne dôstojné a moderné zázemie pre NS SR aj NSS SR, prispeje k efektívnejšiemu využívaniu verejných zdrojov a zároveň zachová architektonický odkaz Vladimíra Dedečka.
"Nové zadanie nadviaže na jeho pôvodný koncept – dve jasne oddelené časti v jednej budove, ktoré využívajú spoločné priestory. Vďaka tomuto riešeniu nebude potrebná asanácia bloku D, čím sa ochráni dôležitá súčasť pôvodnej architektonickej koncepcie," vysvetlila hovorkyňa.
Štát zároveň podľa Važanovej získa sídlami oboch súdov v jednej budove, ktorá bola od počiatku určená na výkon súdnictva, významnú dlhodobú finančnú úsporu. "Tento krok je teda nielen symbolickým vyjadrením jednoty justície, ale aj praktickým konsolidačným opatrením v prospech efektívnej správy verejných financií," skonštatovala s tým, že účastníci pôvodnej architektonickej súťaže sa zároveň môžu bez akýchkoľvek obmedzení zapojiť do novej súťaže, ktorá bude vyhlásená a ktorá bude v maximálne možnej miere zachovávať podmienky pôvodnej súťaže. Važanová doplnila, že nová súťaž by mohla byť zverejnená v najbližších mesiacoch.
Najvyšší súd SR a Kancelária Najvyššieho súdu SR sídlia aktuálne v troch budovách v Bratislave, z toho budovu na Klobučníckej ulici a na Námestí SNP má Kancelária NS SR vo svojej správe a priestory na Panónskej ceste si prenajíma. Najvyšší správny súd SR zase sídli v prenajatej budove na Trenčianskej ulici v Bratislave.
