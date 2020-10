Slovákov čaká po prílete do Veľkej Británie samoizolácia, stráviť v nej musíte až dva týždne

Cestujúci musia vyplniť formulár

Niektoré regióny majú lokálny lockdown

13.10.2020 (Webnoviny.sk) - Cestujúci prichádzajúci zo Slovenska do Spojeného kráľovstva musia absolvovať 14-dňovú samoizoláciu. Toto nariadenie je v platnosti od 26. septembra.Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.Každý cestujúci do Spojeného kráľovstva sa musí vopred registrovať na stránke, respektíve po prílete vyplniť takzvaný passenger locator form. Registrácia je možná 48 hodín pred plánovaným príchodom do krajiny.„Výnimke z povinnej karantény podliehajú všetci tranzitujúci cestujúci neprekračujúci hraničnú kontrolu do vnútrozemia, to znamená zostávajú v tranzitnej zóne letiska čakajúc na pokračovanie svojho ďalšieho letu do cieľovej destinácie,“ informuje MZVEZ SR s tým, že povinnosť vyplnenia vstupného formulára je však nariadená aj tranzitujúcim cestujúcim.Cestovanie v rámci krajiny je bez vážnejších obmedzení. V Spojenom kráľovstve je od 15. júna zavedená povinnosť používať ochranné rúška na prekrytie nosa a úst počas cestovania verejnou dopravou.Rezort diplomacie však upozorňuje, že z dôvodu rastúcej intenzity výskytu ochorenia COVID-19 odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania do nasledovných regiónoch s vyhláseným lokálnym lockdownom: