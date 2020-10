Silný dážď na celom Slovensku prudko zdvihol hladiny riek, meteorológovia sa obávajú povodní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.10.2020 - Vzhľadom na trvalý dážď takmer na celom území je na tokoch vzostup až výrazný vzostup vodných hladín. Na sociálnej sieti na to upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).Výnimkou je len slovenská časť povodia Dunaja, stredného a dolného Ipľa, tu je vzostup vodných hladín len mierny. V platnosti sú aj naďalej hydrologické výstrahy pred povodňami z trvalého dažďa takmer pre celé územie Slovenska, s výnimkou krajného východu.„Za posledných 24 hodín bolo ťažisko zrážok lokalizované v horných častiach povodí Hornádu, Hnilca a Bodvy. Úhrny zrážok tu dosiahli 50 až 75 milimetrov. Na ostatnom území napršalo od 15 do 50 milimetrov, na krajnom západe a východe územia do 15 milimetrov,” informujú meteorológovia s tým, že aktuálne je na 24 vodomerných staniciach dosiahnutý alebo prekročený stupeň povodňovej aktivity.