Slovákov čaká tretí zápas na MS v hokeji 2024. Cingel priblížil recept, ako zdolať USA (video)

Premiérové body na turnaji

Od zápasu k zápasu

Poctivá práca

Recept na Američanov

13.5.2024 (SITA.sk) - Slovenskí hokejisti predviedli v nedeľňajšom dueli proti Kazachom (6:2) v B-skupine majstrovstiev sveta v Česku úvodnú dvadsaťminútovku ako z učebnice.Už po prvej tretine viedli 3:0, čím položili základy pre premiérové body na tohtoročnom šampionáte, keďže z piatkového stretnutia proti Nemcom si odniesli prehru 4:6. Slováci v prvej tretine súpera prestrieľali dominantne 18:3, celkovo 42:16.„Mali sme super začiatok a prvú tretinu. Hrali sme hokej, ktorý sme chceli. V tej druhej tretiny sme ich trošku nechali nadýchnuť, ale nakoniec sme sa vrátili k nášmu hokeju, a nakoniec to bol duel s úspešným koncom, takže super,“ povedal vo videu na webe hockeyslovakia.sk útočník Lukáš Cingel , ktorý v 46. minúte strelil šiesty gól slovenského mužstva.Zápasy proti Kazachstanu boli v ostatných rokoch na MS veľmi tesné. Vlani dokonca kazašský výber triumfoval nad slovenským tímom 4:3 po samostatných nájazdoch.„Na týchto turnajoch musíte ísť od zápasu k zápasu. A na každý duel sa musíte pripraviť. Po prehre v piatok bolo výborné, že sme sa dokázali vrátiť naspäť,“ dodal Cingel.Poctivú prácu vo štvrtej formácii v nedeľu odviedol útočník Martin Faško-Rudáš . V dueli sa dokonca strelecky presadil, keď v 13. minúte zvýšil na 2:0.„Vyhral sa veľmi dôležitý zápas. To sme potrebovali. Som rád, že som mohol tímu pomôcť k víťazstvu ‚gólikom'. Pred gólom som videl, že ‚Kochič' tam strieľa, snažil som sa tam dostať, trafilo ma to do hokejky a išlo to do bránky... Povedali sme si vo formácii, že budeme hrať jednoducho, nebudeme nič vymýšľať, hrať dobre z obrannej tretiny a to nám vyšlo,“ povedal Faško-Rudáš.Už v pondelok čaká na Slovákov tretie stretnutie na turnaji, keď opäť v Ostrave nastúpia o 16.20 h proti Američanom. So zámorským mužstvom Slováci prehrali v minulotýždňovej generálke na šampionát vysoko 2:6. Aký by mal byť recept, aby pondelňajší duel dopadol úspešnejšie?„Musíme stále hrať náš hokej. Myslím si, že keď budeme hrať jednoducho a priamočiaro, tlačiť sa do bránky, tak to bude dobré,“ povedal Cingel, na ktorého nadviazal Faško-Rudáš: „Proti Američanom treba hrať tak, ako sme hrali v nedeľu prvú tretinu, vyvarovať sa chýb a strát pukov na modrej čiare.“