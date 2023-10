Slovákov delí od účasti na ME 2024 vo futbale iba malý krok. Spečatia postup v domácom zápase s Islandom?

Skvelé zákroky Dúbravku

Mizerný prvý polčas

Sklamaný kouč Luxemburska

18.10.2023 (SITA.sk) - Slovenskú futbalovú reprezentáciu delí už iba jeden malý krok od postup na budúcoročné majstrovstvá Európy do Nemecka, tretie bez prerušenia.Zverenci talianskeho trénera Francesca Calzonu totiž napokon zvládli pondelkový zápas na pôde nebezpečného Luxemburska, gólom striedajúceho Dávida Ďuriša zvíťazili 1:0 a pred zostávajúcimi dvoma stretnutia v J-skupine doma proti Islanďanom a na pôde Bosny a Hercegoviny majú práve pred luxemburským tímom náskok piatich bodov.Na definitívu chýba Slovákom už iba bod, pričom postup na vrcholný turnaj môžu premiérovo spečatiť pred vlastnými fanúšikmi. Vo štvrtok 16. novembra totiž v Bratislave hostia výber Islandu.V minulosti sa slovenskí futbaloví reprezentanti predstavili na majstrovstvách sveta v roku 2010 a na majstrovstvách Európy v rokoch 2016 a 2021. Prienik na všetky uvedené podujatia spečatili u súperov - v Poľsku, v Luxembursku a Severnom Írsku.Slováci vedeli, že ziskom troch bodov u súpera môžu urobiť rázny krok k účasti na kontinentálnom šampionáte, no v Luxemburgu podali v prvom polčase mdlý výkon.Kazili veľa prihrávok a ich súper bol nebezpečnejší, bezgólový stav však držal svojimi skvelými zákrokmi brankár Martin Dúbravka "Prvý polčas bol mizerný, robili sme v ňom všetko, čo sme nemali," komentoval kouč Calzona a pokračoval: "Cez prestávku sme nejaké veci upravili a v druhom polčase to bolo z našej strany lepšie."Podľa talianskeho kouča ešte Slováci nie sú také veľké mužstvo, aby dva zápasy v krátkom čase odohralo na vysokej úrovni."Aj teraz stál proti nám silný súper a fakt, že sme zápas vyhrali, ukazuje, že naše mužstvo rastie. Bénes vypadol zo zostavy pre zdravotné problémy, v noci sa cítil zle. Keďže sme do nedeľnej polnoci museli odovzdať zápasovú súpisku a on na nej bol, nemohol som ju doplniť o iného hráča. Kým sa zápas neskončí, neteším sa, ale v druhom polčase som cítil, že sme mužstvo, ktorým chceme byť, po strelenom góle sme vyhrávali všetky defenzívne súboje. Kvalifikáciu máme vo svojich rukách a v novembri urobíme, čo treba,“ dodal podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu.Domáci kormidelník Luc Holtz bol po súboji sklamaný. Povedal, že zo súboja proti Slovákom chceli jeho zverenci tri body, ktoré by ich udržali v hre o premiérové ME v histórii."Neboli by sme spokojní ani s remízou. Cez prestávku som chlapcom hovoril, že nesmieme stratiť rytmus a vôľu. Cítim obrovskú hrdosť za výkon hráčov. Odviedli maximum a myslím si, že nikdy v histórii luxemburského futbalu nepodala reprezentácia taký výkon, ako v tomto zápase v prvom polčase. Hráči robili úplne všetko, čo sme od nich chceli, čo sme im povedali a čo si povedali oni. Posledných dvadsať minút sme už behali menej, tak to proste bolo, ale opakujem, urobili všetko, každý jeden z nich. Prehrali sme, taký je futbal, ale ak chceme napredovať, musíme sa naučiť s tým vyrovnať. K rozhodcovi sa vyjadrovať nebudem, nemôžem. Dostal som v zápase žltú kartu, riskoval som červenú a ak by som teraz tu niečo povedal, koledoval by som si o trest. Len skonštatujem, že sme malý národ a nestalo sa nám to prvý raz... Budeme hrať do konca kvalifikácie naplno, je to naša povinnosť, Slovensko môže prehrať s Islandom. My musíme pracovať, pracovať, pracovať. A budeme,“ zhodnotil.Vo svojom pozápasovom hodnotení reagoval na skutočnosť, že hlavný arbiter zo Španielska ešte v prvom polčase najprv nariadil pokutový kop v prospech domáceho kolektívu, ktorý však po videoanalýze odvolal.