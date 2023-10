NHL: Černák odohral 300. zápas, Tampa podľahla Buffalu 2:3 pp

Hokejisti Tampy Bay Lightning prehrali v noci na stredu v NHL na ľade Buffala Sabres 2:3 po predĺžení. V drese hostí odohral slovenský obranca Erik Černák svoj 300. zápas v profilige. Z víťazstva sa netešil ani Juraj Slafkovský, ktorého Montreal prehral doma s Minnesotou 2:5. Bez bodu bol aj Tomáš Tatar, ale jeho Colorado triumfovalo na ľade Seattlu 4:1 a vyrovnalo rekord NHL.





NHL - sumáre:

Tampa prehrávala po 1. tretine 0:2, no dvoma gólmi Brandona Hagela dotiahla zápas do predĺženia. V ňom napokon rozhodol o triumfe "šablí" po 106 sekundách Dylan Cozens. Černák strávil vo svojom jubilejnom zápase na ľade 17:57 minút a pripísal si jeden bodyček. Jeho Tampa prehrala tretí zápas po sebe, naopak pre Buffalo to boli prvé body v novej sezóne. "Je to pre nás veľký úspech, najmä po tom, čo sme inkasovali sedem sekúnd pred koncom riadneho času. Bolo by frustrujúce, keby sme prehrali aj tento zápas," povedal pre nhl.com Cozens.Montreal úplne prepadol pri hre špeciálnych tímov, nie len v oslabeniach, ale aj pri vlastných presilovkách. Najmä tej úvodnej v 10. minúte, keď inkasoval dvakrát v priebehu 25 sekúnd. Pri prvom brejku sa presadil strelou švihom Brandon Duhaime a po ňom so šťastím prehodil brankára Samuela Montembeaulta Connor Dewar. Minnesota pridala ďalšie tri góly v presilovkách a dva z nich pri vylúčeniach Slafkovského v druhej tretine. Slovenský útočník odohral 14:20 minúty a okrem štyroch trestných minút si pripísal aj jednu strelu a jeden hit. Wild potiahli trojbodoví Kirill Kaprizov (1+2) a Mats Zuccarello (0+3). "Mali sme šťastie pri dvoch góloch v oslabení, ale páčila sa mi aj naša hra 5 na 5. Niekoľkokrát sme trafil žŕdky, mali sme dobré príležitosti, no nepremenili sme ich," povedal tréner Wild Dean Evason. "Jednoznačne sa musíme vyhýbať trestnej lavici a musíem hrať lepšie presilovky, jednoduchšie," povedal útočník Canadiens Sean Monahan. Montreal nepremenil ani jednu z piatich početných výhod a pripísal si prvú prehru v riadnom hracom čase a druhú celkovo.Brankár Minnesoty Marc-Andre Fleury mal 27 úspešných zákrokov a pripísal si 545. triumf v základnej časti NHL, čím sa dotiahol na šesť na druhého v historickom poradí Patricka Roya. Montreal počas zápasu informoval, že útočník zranenie Kirbyho Dacha je vážne a vypadol do konca sezóny.Hráči Colorada vďaka výhre v Seattli vyrovnali rekord profiligy v počte triumfov na ihriskách súperov za sebou. V základnej časti ich majú na konte už štrnásť, vrátane minulej sezóny, a dotiahli sa na Buffalo Sabres, ktoré dosiahlo takúto šnúru na prelome sezón 2005/06 a 2006/07. Tatar odohral 11:27 minút a raz ohrozil súperovho brankára. Brankár Alexandar Georgiev predviedol 37 úspešných zákrokov a Avalanche vyhrali aj tretí duel sezóny.O jednu viac majú na konte hráči Vegas, ktorí otočili domáci zápas s Dallasom a vyhral 3:2 po nájazdoch. William Karlsson vyrovnal necelé tri minúty pred koncom riadneho času a v rozstrele uspeli Shea Theodore i Jonathan Marchessault, kým na druhej strane iba Matt Duchene.Štyri body za dva góly a dve asistencie nazbieral Leon Draisaitl z Edmontonu. Jeho tím zdolal Nashville hladko 6:1 a pripísal si prvý triumf v ročníku. Štvorbodový večer zažil aj Zach Hyman (1+3), Ryna Nugent-Hopkins mal bilanciu 1+2. Edmonton položil základ úspechu už v prvej tretine, ktorú vyhral 4:0 a efektne ju zakončil kapitán Connor McDavid (1+1). Ten si v 18. minúte prebral puk v strednom pásme, po zákroku súpera spadol na kolená, no spravil na nich akúsi "piruetu", znovu sa dostal k puku za obrancami, "zamiešal" a poslal ho ponad pravý betón do siete. Draisaitl dal oba góly v presilovkách, nazbieral ich už 128 a dostal sa na čelo historického poradia Oilers. Brankár Edmontonu Jack Campbell predviedol 41 zákrokov.



Philadelphia Flyers - Vancouver Canucks 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Góly: 2. Zamula (Konecny, Laughton), 18. Couturier (z trestného strieľania). Brankári: Hart - Demko, strely na bránku: 42:25.



Montreal Canadiens - Minnesota Wild 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Góly: 30. Pearson, 58. Newhook (Savard, Caufield) - 10. Duhaime (Middleton), 10. Dewar, 23. Eriksson Ek (Zuccarello, Kaprizov), 38. Kaprizov (Zuccarello, Addison), 46. Eriksson Ek (Kaprizov, Zuccarello). Brankári: Montembeault - Fleury, strely na bránku: 29:35.



Buffalo Sabres - Tampa Bay Lightning 3:2 pp (2:0, 0:1, 0:1 - 1:0)

Góly: 9. Girgensons (Jost, Samuelsson), 16. Skinner (Power, Tuch), 62. Cozens (Greenway, Dahlin) - 38. Hagel (Jeannot, Cirelli), 60. Hagel (Point). Brankári: Levi - Johansson, strely na bránku: 31:23.



New York Islanders - Arizona Coyotes 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Gól: 24. Barzal (Dobson, Palmieri). Brankári: Sorokin - Vejmelka, strely na bránku: 34:14.



Nashville Predators - Edmonton Oilers 1:6 (0:4, 1:2, 0:0)

Góly: 23. Novak (O'Reilly) - 9. Draisaitl (Hyman, Nugent-Hopkins), 14. Hyman (Bouchard, Draisaitl), 17. Nugent-Hopkins (Foegele, Hyman), 18. McDavid (Draisaitl, Kane), 28. Draisaitl (Bouchard, McDavid), 36. Foegele (Nugent-Hopkins, Hyman). Brankári: Sarso (21. Lankinen) - Campbell, strely na bránku: 43:30.



Winnipeg Jets - Los Angeles Kings 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)

Góly: 59. Scheifele (DeMelo, Namestnikov) - 32. Dubois (Kopitar, Fiala), 37. Moore (Danault, Kalijev), 43. Kalijev (Moore, Danault), 55. Moore (Anderson), 57. Danault. Brankári: Hellebuyck - Talbot, strely na bránku: 27:29.



Seattle Kraken - Colorado Avalanche 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Góly: 16. Yamamoto (Dunn) - 24. Lehkonen, 32. O'Connor (Makar, Toews), 54. Rantanen (Girard, Cogliano), 57. Ničuškin. Brankári: Grubauer - Georgiev, strely na bránku: 38:28.



San Jose Sharks - Carolina Hurricanes 3:6 (1:1, 2:1, 0:4)

Góly: 4. Zetterlund (Hertl), 30. Zadina (Zetterlund), 37. Eklund (Thrun, Hertl) - 5. Jarvis (Bunting, Teräväinen), 29. Slavin, 50. Noesen (Kotkaniemi, Skjei), 52. Jarvis (Nečas, Burns), 55. Nečas (Bunting, Skjei), 56. Pesce (Kotkaniemi, Noesen). Brankári: Blackwood - Anderson (6. Raanta), strely na bránku: 16:42.



Vegas Golden Knights - Dallas Stars 3:2 pp a sn (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 34. Korczak (Howden, Karlsson), 58. Karlsson (Korczak, Stone), rozh. nájazd Marchessault - 26. Smith (Seguin, Harley), 43. Pavelski (Hintz). Brankári: Hill - Oettinger, strely na bránku: 34:26.



Slováci v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 14:20 0 0 0 0 1 4

Erik Černák (Tampa Bay) 17:57 0 0 0 0 0 0

Tomáš Tatar (Colorado) 11:27 0 0 0 0 1 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/