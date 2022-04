Slovákov najviac trápia existenčné problémy, vzdelanie či inovácie nevnímame ako niečo hodnotné

Reformy odtrhnuté od reality

Lepšia kvalita života

23.4.2022 (Webnoviny.sk) - Slováci kladú najväčší dôraz na riešenie existenčných problémov. Na štvrtkovej tlačovej besede k prieskumu národných hodnôt to skonštatovala členka správnej rady mimovládnej organizácie Slovak Global Network Andrea Vadkerti . Podľa nej sú pre Slovákov prioritami predovšetkým témy súvisiace s každodenným fungovaním a prežitím.„Preto je tam dôraz na sociálnu spravodlivosť, fungujúci zdravotnícky systém, dostupné bývanie. To sú veci, ktoré s nami naozaj kývu," povedala s tým, že v týchto oblastiach sú obyvatelia Slovenska hodnotovo stabilní.Medzi presadzovanými hodnotami podľa nej naopak chýbajú hodnoty ako sú inovácie, kreativita alebo vzdelanie. „Mnohé z našich plánov a reforiem je postavených na predstavách a víziách, ktoré ako keby nekorešpondujú, nerezonujú so spoločnosťou," uviedla Vadkerti.Vadkerti takisto zdôraznila, že je v tejto súvislosti potrebné zmeniť spôsob komunikácie, aby ľudia pochopili, prostredníctvom čoho sa k nim istoty a kvalita života dostanú.„My ako národ nepovažujeme vzdelanie za hodnotu a nevidíme ju ako prostriedok na dosiahnutie vyššej kvality života," dodala.