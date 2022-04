Ministerstvo obrany zmodernizuje letisko Sliač, Naď vyčlenil na obnovu infraštruktúry historicky najviac peňazí

Poliklinika na Sliači

23.4.2022 (Webnoviny.sk) - Nasledujúce roky investuje rezort obrany viac ako 100 miliónov do letiska Sliač, tvrdí minister Jaroslav Naď (OĽaNO). Do údržby zanedbanej infraštruktúry investuje rezort obrany historicky najviac peňazí. Informoval o tom minister obrany na sociálnej sieti.„Pôjde napríklad o budovanie nových rolovacích dráh, trafostanice, vstupných brán, či výmenu letiskového prehľadového radaru. Ďalšie infraštrukturálne projekty v Sliači budú zabezpečované prostredníctvom agentúry Organizácie severoatlantickej zmluvy (NATO) pre podporu a obstarávanie (NATO Support and Procurement Agency - NSPA) a z Programu bezpečnostných investícií NATO (NSIP)," spresnil Naď.Minister tiež informoval o tom, že poliklinika na letisku Sliač zabezpečuje úkony pre budúcich letcov, ktoré sú potrebné pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti uchádzačov vo vojenskom letectve.Poskytuje tiež prehliadky profesionálnych vojakov a zamestnancov vojenského letectva.Počas minulého roka zdravotníci vykonali takýchto letecko-lekárskych vyšetrení viac ako 600, pričom 200 z nich bolo pre civilov.S vedením zariadenia sa minister obrany rozprával o ďalších zdravotníckych činnostiach, ktoré v regióne zabezpečujú, ako aj možnosti ďalšej spolupráce na úrovni rezortu.