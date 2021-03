Slovákov od míňania peňazí neodradila ani koronakríza, nákupy cez e-shopy stúpli takmer o polovicu

Rýchle a jednoduché platby

Ľudia si svoje dáta chránia

6.3.2021 (Webnoviny.sk) - Nákupy na internete sú čoraz populárnejšie. Vyplýva to zo štúdie Mastercard. Až 91 percent Slovákov nakupuje na internete aspoň občas, podľa nákupných dát spoločnosti Mastercard na e-shopoch zaplatili medziročne o 47 percent viac.Najobľúbenejším spôsobom platby je v 57 percentách prípadov platba kartou cez internet. Naproti tomu, platba v hotovosti na dobierku klesla v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 21 percentuálnych bodov a využila ju viac ako tretina zákazníkov.Všeobecne dôvera v bezpečnosť platieb kartou na internete rastie. Iba 15 percent Slovákov vyjadrilo nedôveru. „Robíme všetko pre to, aby nákupy na internete boli čo najbezpečnejšie a užívateľsky najprívetivejšie. Je to dôležité najmä v čase, keď je obmedzená možnosť nakupovať iným, tradičnejším spôsobom,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Mastercard pre Slovensko a Českú republiku Michal Čarný.Pre takmer polovicu zákazníkov je dôležité, aby boli platby čo najjednoduchšie a rýchle. Pri pravidelných nákupoch si tak zákazníci môžu napríklad bezpečne uložiť svoje údaje u obchodníka.O možnosti uložiť si bezpečne svoje dáta u predajcu vedelo už 73 percent respondentov, využilo ju zatiaľ 33 percent zákazníkov, a to najmä pri streamovacích službách. Až 31 percent si svoje dáta u internetových obchodníkov neukladá. Je to jeden zo spôsobov, ako si opýtaní svoje dáta chránia.Výsledky štúdie spoločnosti Mastercard iResearch 2020 sú založené na odpovediach 1 000 respondentov v produktívnom veku od 18 do 64 rokov metódou online panelu.