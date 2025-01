Slovákov opúšťa optimizmus a väčšina si myslí, že tento rok bude horší než minulý. V čom to pôjde zlým smerom?

Situácia sa zmenila

Rodinné vzťahy vidia optimistickejšie

Sympatizanti koalície sú pokojnejší

8.1.2025 (SITA.sk) - Väčšina obyvateľov Slovenska si myslí, že rok 2025 bude horší ako rok 2024. Vyplynulo to z prieskumu agentúry NMS . Agentúra vykonávala prieskum od 4. do 9. decembra 2024 na vzorke 1 000 respondentov. Prieskum ukázal, že oproti minulému roku sa zdvojnásobil podiel ľudí, ktorí očakávajú zhoršenie.„S negatívnymi vyhliadkami ide do roku 2025 takmer 60 percent populácie. Slováci sú pesimistickí najmä čo sa týka vývoja politickej situácie a atmosféry v spoločnosti,“ priblížila agentúra a pripomenula, že na konci roka 2023 očakávala zhoršenie situácie či jej nezmenenie viac ako tretina obyvateľov.„Väčšina populácie bola optimistická a verila, že v roku 2024 sa veci vyvinú pozitívnym smerom. Situácia sa však zmenila, a každý druhý Slovák si myslí, že rok 2025 bude horší ako rok 2024,“ doplnila agentúra.Prieskum ukázal, že ďalších 11 percent opýtaných očakáva, že tento rok bude rovnako zlý ako predošlý. Podiel ľudí, ktorí majú negatívne očakávania od nového roku, sa tak takmer zdvojnásobil.Podobne, ako v roku 2023, tak aj pri tomto prieskume sú najviac optimistickí mladí ľudia vo veku od 18 do 27 rokov. S pribúdajúcim vekom však optimizmus klesá, pričom najviac pesimistickí sú vo svojich očakávaniach ľudia starší ako 52 rokov.Pozitívne zmeny sa očakávajú, ak ide o rodinné vzťahy. Naopak, negatívne zmeny sa očakávajú v politike a spoločenskej atmosfére.„Optimistickejší sme pri očakávaniach týkajúcich sa vzťahov v rodine a medzi priateľmi. Pozitívne zmeny v tejto oblasti očakáva takmer tretina populácie. Len zlomok populácie očakáva v tejto oblasti negatívny vývoj situácie. Takmer 40 percent ľudí očakáva zhoršenie ekonomickej situácie v ich rodine,“ priblížila agentúra NMS.Ak ide o ekonomickú situáciu v rodine, tak pätina opýtaných verí, že si v tejto oblasti polepšia.Z prieskumu ďalej vyplynulo, že každý druhý respondentov si myslí, že politika a spoločenská atmosféra sa budú vyvíjať negatívnym smerom. „Výrazne negatívnejšie zmeny v politike a atmosfére v spoločnosti očakávajú ľudia vo veku od 28 do 35 rokov a ľudia s vysokoškolským vzdelaním,“ spresnila agentúra.Prieskum ďalej ukázal, že u podporovateľov opozície cítiť väčší pesimizmus, kým sympatizanti koalície sú pokojnejší. Súčasne majú od nového roku odlišné očakávania. Ak ide o voličov opozície, cítiť u nich väčší pesimizmus, najmä ak ide o oblasti, v ktorých majú menšiu šancu ovplyvniť ich vývoj.„V porovnaní s priemerom populácie častejšie očakávajú, že v roku 2025 sa politická situácia, atmosféra v spoločnosti aj ekonomická situácia v ich rodine bude vyvíjať negatívnym smerom,“ uviedla agentúra s tým, že u podporovateľov koalície prevláda mierny pesimizmus len v očakávaniach v súvislosti s vývojom spoločenskej atmosféry.„V ostatných oblastiach väčšinou neočakávajú žiadne zásadné zmeny a tento ich postoj je výrazne častejší v porovnaní s priemerom populácie,“ uzavrela agentúra NMS.