Zhruba dve tretiny ľudí na Slovensku nelyžujú a takmer dvanásť percent si to nemôže vôbec dovoliť

7.1.2025 (SITA.sk) - Takmer 12 percent ľudí na Slovensku si nemôže dovoliť lyžovanie. Vyplynulo to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu televízie Joj 24 Analýzy 24. Agentúra vykonávala prieskum od 16. do 19. decembra 2024 na vzorke 1 000 respondentov.Ako prieskum ukázal, 64,4 percenta respondentov uviedlo, že nelyžuje. Nadpriemerne ide o ženy, ľudí starších než 50 rokov a ľudí z Trenčianskeho kraja.Z prieskumu ďalej vyplynulo, že 11,8 percenta respondentov si lyžovanie nemôže dovoliť. Nadpriemerne často takto odpovedali ženy, 34 až 49 roční ľudia a najmä obyvatelia Nitrianskeho a Košického kraja, a maďarskej národnosti.Z opýtaných 22,2 percenta uviedlo počet dní, ktoré si môžu dopriať na svahu. Jeden deň lyžovania si môže dopriať 79,4 percenta z nich. Dva až štyri dni si môže dovoliť 8,3 percenta a päť až sedem dní si môže dovoliť 7,1 percenta.Lyžovačku na osem až 14 dní si môže dovoliť 3,1 percenta z opýtaných a na viac ako 15 dní si to môže dovoliť 2,1 percenta.