Slovákov sa podľa Pellegriniho nemá kto zastať, Heger vylieza z nory len v čase úspechu a Sulík behá za Geissenovcami (video)

Matovič našiel vinníka

Heger vylieza zo svojej nory

12.5.2022 (Webnoviny.sk) - Jediné, čo môže táto vláda urobiť, je odísť zo svojich postov a predložiť do Národnej rady SR novelu ústavy, ktorá umožní vykonanie predčasných parlamentných volieb.„Prosím vládu, aby ukončila toto trápenie,“ vyhlásil vo štvrtok na tlačovej konferencii predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini . Osobitne sa obrátil na premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) a požiadal ho, aby urobil rozhodnutie o odchode z funkcie.Pellegrini kritizoval vládu za neschopnosť prijať balík pomoci v súvislosti so zdražovaním. To, čo dnes vládna koalícia prezentuje, bolo vidno aj pred rokom a súčasná koalícia iná nikdy ani nebude. Pripomenul, že Igor Matovič (OĽaNO) pred rokom našiel vinníka všetkého zla počas pandémie, ktorým bol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) a dnes sa situácia znovu opakuje.Podľa šéfa Hlasu-SD vláda dokázala prijať iba „chabé“ navýšenie pomoci za vyše 20 miliónov eur, ktorá sa týka malého počtu obyvateľov. Minister Sulík sa, ako uviedol Pellegrini, venuje Geissenovom namiesto toho, aby bolo zrejmé, ako bude Slovensko platiť za dodávky ruského plynu a aké sú dohody. „Toto zaujíma normálneho človeka,“ poznamenal.Na Slovensku podľa šéfa Hlasu-SD vládnu veľké dezilúzie, že sa občanov nemá kto zastať. „Kde je spasiteľ Heger?“ pýtal sa Pellegrini. Ako ďalej vyhlásil, premiér Heger „vylieza zo svojej nory“ len vtedy, keď zažíva medzinárodný úspech alebo len vtedy, keď môže „nabrýzgať na opozíciu“. Ako príklad spomenul vyjadrenia premiéra v stredu 11. mája.Podľa Pellegriniho „je mimo normálneho sveta“ tvrdenie, že opozícia má byť zodpovedná za 20-tisíc úmrtí počas pandémie, hoci ju dva roky riešila súčasná vláda. Šéf Hlasu-SD zdôraznil, že vláda namiesto riešenia krízy zaplavuje mediálny priestor politickými šarvátkami. Upozornil, že súčasná ekonomická kríza je podstatne horšia a nezanikne dobrým počasím ako pandémia. Doplnil, že vláda má v rukách ekonomické nástroje na riešenie krízy, len to by nemohla „kašľať“ na občanov.