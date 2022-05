V Atose sú ženy ako doma nielen počas Girl’s Day

Kariéra v IT je i pre dievčatá

Šanca pre mladých

12.5.2022 (Webnoviny.sk) - Záujem o informačné technológie medzi dievčatami rastie. Potvrdzuje to aj rekordná účasť na podujatí Girl's Day, ktoré tento rok už deviaty raz organizovalo združenie Aj ty v IT. Iniciatívu opäť podporila i spoločnosť Atos, ktorá ponúka ženám mnoho možností uplatniť sa práve oblasti informačných technológií."V Atose veríme, že diverzita zvyšuje výkonnosť. Aj vďaka tomu, že sa v našej spoločnosti snažíme podporovať talentované dievčatá a ponúkame im možnosť vybudovať kariéru v odvetví informačných technológií, získavame konkurenčnú výhodu. Sme preto veľmi radi, že existuje takáto iniciatíva, ktorá sa snaží odstraňovať predsudky o IT a ukazuje ženám, že to môže byť úžasná voľba i pre ne," hovoríPodľa európskych štatistík bolo pred pätnástimi rokmi v IT odvetví na Slovensku len 9-percentné zastúpenie žien. Situácia sa odvtedy zlepšila, posledné čísla hovoria už o 16 %. O tom, že Atos myslí svoju podporu žien vážne, svedčí aj fakt, že v slovenskej pobočke spoločnosti ich je medzi zamestnancami viac ako tretina. Silné zastúpenie majú aj na manažérskych pozíciách, kde zastávajú až 28 % postov – čiže takmer každý tretí riadiaci pracovník je v spoločnosti Atos Slovensko žena.K nárastu záujmu už 10 rokov prispieva aj združenie Aj Ty v IT, ktoré motivuje, vzdeláva, buduje komunitu a pomáha vytvárať prostredie, v ktorom sa IT stáva dostupným pre všetky ženy.Jedným z projektov je aj iniciatíva Girl's Day, ktorá sa koná vždy vo štvrtý štvrtok štvrtého mesiaca. S prispením IT firiem i univerzít má ukázať stredoškoláčkam, aký vzrušujúci svet ich čaká, ak si vyberú kariéru v odvetví informačných technológií.Atos túto iniciatívu dlhodobo podporuje. Tento rok mala podobu online prenosu programu, pozostávajúceho z krátkych videí, živých vstupov a rozhovorov s hosťami, ktorý dievčatám priblížil osobné skúsenosti žien a dievčat, ktoré v IT pracujú alebo ho študujú. Na sledovanie sa prihlásilo rekordných 1800 stredoškoláčok.Mohli si vypočuť aj odporúčania Kataríny Šretterovej a Simony Reisenhofferovej, ktoré v slovenskom Atose pracujú."Ako projektová manažérka v spoločnosti Atos Slovensko mám na starosti väčšie i menšie projekty. Hoci som neštudovala IT odbor, aj vďaka kolegyniam som zistila, že sa niet čoho báť a že sa ako žena dokážem uplatniť aj v tejto oblasti," prihovorila sa študentkám"Pre dievčatá, ktoré sa chcú presadiť nielen v IT, mám jednu radu: neprestávajte sa učiť, nestrácajte zanietenie a nenechajte sa znechutiť, ak sa úspech nedostaví hneď," vyzvala ich ajAtos sa dlhodobo zameriava na podporu mladých talentov. V slovenskej pobočke je približne každý desiaty pracujúci študent alebo študentka. Uplatnenie našli na rôznych postoch, či už ide o pozície programátorov, testerov, analytikov alebo v rámci podporných oddelení ako je marketing, financie či HR. Veľmi častý je scenár, že po skončení školy zostávajú v Atose pracovať na plný úväzok, čo len potvrdzuje ich pozitívne skúsenosti.Mladí ľudia dostávajú v Atose priestor na rozvoj svojich technických i softskillových zručností. Spoločnosť má vlastné vzdelávacie programy na globálnej i lokálnej úrovni a zamestnancom ponúka i ďalšie benefity. Podporuje napríklad rôzne športové aktivity, prispieva na eko dopravu či kúpu ekologického dopravného prostriedku a podporuje prácu na diaľku.