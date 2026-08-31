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31. augusta 2026
Slovákov ťahali Brodziansky s Ihringom, ale nestačilo to. V Anglicku prehrali o 25 bodov
Slovenským basketbalistom nevyšiel úvodný zápas II. časti predkvalifikácie o ME 2029. Úvod druhej fázy predkvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2029 nezastihol slovenských basketbalistov v ...
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31.8.2026 (SITA.sk) - Slovenským basketbalistom nevyšiel úvodný zápas II. časti predkvalifikácie o ME 2029.
Úvod druhej fázy predkvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2029 nezastihol slovenských basketbalistov v optimálnej pohode.
V anglickom Newcastli podľahli Veľkej Británii 72:97 (38:48), keď najmä v druhom polčase ich súper jasne prevýšil.
Tréner Oliver Vidin pred stretnutím vyhlásil, že budeme čeliť fyzickému súperovi, ktorý sa spolieha na body po protiútokoch. A Slováci si s tým v úvode nevedeli poradiť.
"Za desať minút sme mali na konte 7 stratených lôpt a Briti pred vypredanou kulisou a v zostave s hviezdnymi hráčmi so skúsenosťami z NBA, dali 10 bodov po stratách a rovnaký počet pridali tiež po rýchlych protiútokoch. Malou komplikáciou bolo, že kapitán Slovenska Vladimír Brodziansky mal po tri a pol minútach dve osobné chyby. V prvej štvrtine sa blysol Mário Ihring 12 bodmi, pričom premenil tri trojky z troch pokusov," informoval web Slovenskej basketbalovej asociácie.
Hralo sa v rýchlom tempe, po prvom dejstve slovenskí reprezentanti prehrávali 38:48. Najlepším strelcom bol 17-bodový Mário Ihring.
Druhý polčas odštartovali Slováci dobrou hrou, Briti si však stále držali náskok, v obrane hrali agresívne a opätovne chytili streleckú slinu, aj preto štyri minúty pred koncom tretej štvrtiny ušli na 61:46 a po polhodine viedli 72:55 a mali až 45 % úspešnosť spoza perimetra (9 z 20 pokusov).
Briti napokon zvíťazili 97:72 a po dvoch zápasoch II. fázy predkvalifikácie majú stopercentnú bilanciu 2-0. Najlepším slovenským hráčom bol kapitán Brodziansky, ktorý dosiahol double-double za 23 bodov a 14 doskokov. Sekundoval mu Mário Ihring s 19 bodmi. V tejto časti predkvalifikácie sa Slováci predstavia najbližšie v novembri, keď v domácom zápase vyzvú Švajčiarsko.
"Od začiatku to bol veľmi ťažký zápas. Súper bol agresívny, stratili sme príliš veľa lôpt, čo nás ´zabilo´. Briti nás preskákali a bolo vidno rozdiel vo fyzičke a koncentrácii. Vedeli sme, že to takto bude, ale nevyvarovali sme sa tomu v zápase," cituje Ihringa web SBA. Tréner Vidin štatisticky doplnil:
"Súper mal 14 útočných doskokov a dal nám 18 bodov z druhej šance, čo je veľmi veľa. Ďalších 19 bodov sme dostali po strate lopty.“
Zdroj: SITA.sk - Slovákov ťahali Brodziansky s Ihringom, ale nestačilo to. V Anglicku prehrali o 25 bodov © SITA Všetky práva vyhradené.
Úvod druhej fázy predkvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2029 nezastihol slovenských basketbalistov v optimálnej pohode.
V anglickom Newcastli podľahli Veľkej Británii 72:97 (38:48), keď najmä v druhom polčase ich súper jasne prevýšil.
Tréner Oliver Vidin pred stretnutím vyhlásil, že budeme čeliť fyzickému súperovi, ktorý sa spolieha na body po protiútokoch. A Slováci si s tým v úvode nevedeli poradiť.
Straty a rýchle kontry
"Za desať minút sme mali na konte 7 stratených lôpt a Briti pred vypredanou kulisou a v zostave s hviezdnymi hráčmi so skúsenosťami z NBA, dali 10 bodov po stratách a rovnaký počet pridali tiež po rýchlych protiútokoch. Malou komplikáciou bolo, že kapitán Slovenska Vladimír Brodziansky mal po tri a pol minútach dve osobné chyby. V prvej štvrtine sa blysol Mário Ihring 12 bodmi, pričom premenil tri trojky z troch pokusov," informoval web Slovenskej basketbalovej asociácie.
Obrana aj streľba
Hralo sa v rýchlom tempe, po prvom dejstve slovenskí reprezentanti prehrávali 38:48. Najlepším strelcom bol 17-bodový Mário Ihring.
Druhý polčas odštartovali Slováci dobrou hrou, Briti si však stále držali náskok, v obrane hrali agresívne a opätovne chytili streleckú slinu, aj preto štyri minúty pred koncom tretej štvrtiny ušli na 61:46 a po polhodine viedli 72:55 a mali až 45 % úspešnosť spoza perimetra (9 z 20 pokusov).
Briti bez konkurencie
Briti napokon zvíťazili 97:72 a po dvoch zápasoch II. fázy predkvalifikácie majú stopercentnú bilanciu 2-0. Najlepším slovenským hráčom bol kapitán Brodziansky, ktorý dosiahol double-double za 23 bodov a 14 doskokov. Sekundoval mu Mário Ihring s 19 bodmi. V tejto časti predkvalifikácie sa Slováci predstavia najbližšie v novembri, keď v domácom zápase vyzvú Švajčiarsko.
Rozdiel vo fyzičke
"Od začiatku to bol veľmi ťažký zápas. Súper bol agresívny, stratili sme príliš veľa lôpt, čo nás ´zabilo´. Briti nás preskákali a bolo vidno rozdiel vo fyzičke a koncentrácii. Vedeli sme, že to takto bude, ale nevyvarovali sme sa tomu v zápase," cituje Ihringa web SBA. Tréner Vidin štatisticky doplnil:
"Súper mal 14 útočných doskokov a dal nám 18 bodov z druhej šance, čo je veľmi veľa. Ďalších 19 bodov sme dostali po strate lopty.“
Zdroj: SITA.sk - Slovákov ťahali Brodziansky s Ihringom, ale nestačilo to. V Anglicku prehrali o 25 bodov © SITA Všetky práva vyhradené.
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