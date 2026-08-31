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31. augusta 2026
Utrápeného Djokoviča zradilo telo. Na grandslame prehral v 1. kole prvýkrát od Australian Open 2006
Mariano Navone oslavuje najväčšie víťazstvo kariéry, keď na US Open zdolal Novaka Djokoviča. Mladí hráči zvyknú vravieť, že zahrať si proti Novakovi Djokovičovi na grandslamovom turnaji je ako ...
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31.8.2026 (SITA.sk) - Mariano Navone oslavuje najväčšie víťazstvo kariéry, keď na US Open zdolal Novaka Djokoviča.
Mladí hráči zvyknú vravieť, že zahrať si proti Novakovi Djokovičovi na grandslamovom turnaji je ako vesmírne dobrodružstvo.
To preto, že hráte proti tenistovi z voľného vesmíru a nie planéty Zem. A ak náhodou Djokoviča zdoláte, spôsobíte tým vesmírny šok, oficiálny web ATP píše o seizmickom šoku.
Tieto pocity aktuálne prežíva Mariano Navone, ktorý v 1. kole dvojhry na US Open v New Yorku vyradil Djokoviča 7:6 ( 5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.
Dvadsaťpäťročný Argentínčan uštedril o 14 rokov staršiemu súperovi prvú prehru v úvodnom kole na turnaji tzv. veľkej štvorky od januára 2006. Vtedy 18-ročný Djokovič prehral v 1. kole Australian Open s Američanom Paulom Goldsteinom, dnes už päťdesiatnikom.
"Je to neuveriteľne vzrušujúce. Už len to, že som si zahral päť setov proti hráčovi s označením GOAT... a ešte som aj zvíťazil. Som veľmi šťastný, neviem, čo na to povedať," cituje Navoneho web ATP Tour.
Djokovič viedol 2:1 na sety a 2:1 s výhodou brejku vo štvrtom sete. Potom ho však dobehla fyzická stránka tenisu a od tejto chvíle už proti oveľa mladšiemu súperovi uhral jediný gem.
Zostávajúce dva sety prehral 2:6 a 1:6 a pritom celý zápas trval 4 hodiny a 40 minút. A to sa srbský tenisový fenomén považuje za majstra päťsetových duelov, má v nich bilanciu 42:12, kým Navone mal do nedele 0:4. A v celej svojej kariére na hlavnom okruhu na tvrdom povrchu vyhral iba 12 zápasov.
Djokovič počas zápasu niekoľkokrát zvracal, ťažšie sa hýbal a keď v piatom sete získal jediný svoj gem, rozplakal sa. Fanúšikovia ho tlačili do ďalšieho z jeho neuveriteľných obratov, ale už to nešlo. Po zápase, v ktorom urobil až 70 nevynútených chýb, venoval svojmu premožiteľovi silné objatie a fanúšikom niekoľko autogramov.
"Toto víťazstvo je pre mňa splnený sen, tak veľa to pre mňa znamená. Teraz sa z toho musím spamätať. Je takmer polnoc, takže rýchlo do postele," snažil sa krotiť emócie juhoamerický víťaz.
Djokovič mal aj vzhľadom na svoje tohtoročné výsledky na Australian Open (finále) a Wimbledon (semifinále) v New Yorku stále šancu rozšíriť svoj počet grandslamovým titulov na rekordných 25, ak rátame mužov aj ženy dokopy.
Do kariet mu hrala aj neúčasť svetovej jednotky Jannika Sinnera a nerozohraný Carlos Alcaraz po štvormesačnej pauze spôsobenej zranením zápästia. Namiesto toho Djokovič opúšťa Flushing Meadows s prehrou po 1. kole.
"Moje telo to nevydržalo. Zradil ma chrbát, pridalo sa rameno, žalúdok a zvracanie. Od štvrtého gemu vo štvrtom sete som sa už len trápil. Žiaľ, nie je to nič nové, sprevádzalo ma to na turnajoch počas celého tohto roka," zhodnotil Djokovič na webe US Open.
Nezabudol sa však poďakovať fanúšikom, ktorí ho hnali za víťazstvom aj vo chvíľach, keď bol na pokraji fyzického kolapsu.
"Z pohľadu publika to bolo od začiatku neuveriteľné, úprimne. Snažili sa ma v dôležitých momentoch pozdvihnúť a veľmi ma mrzí, že som pre nich nepodal taký výkon, aký som mal, mohol alebo chcel. Láska a uznanie, ktoré mi nakoniec prejavili, sa dotkli môjho srdca," doplnil Djokovič.
Zdroj: SITA.sk - Utrápeného Djokoviča zradilo telo. Na grandslame prehral v 1. kole prvýkrát od Australian Open 2006 © SITA Všetky práva vyhradené.
Mladí hráči zvyknú vravieť, že zahrať si proti Novakovi Djokovičovi na grandslamovom turnaji je ako vesmírne dobrodružstvo.
To preto, že hráte proti tenistovi z voľného vesmíru a nie planéty Zem. A ak náhodou Djokoviča zdoláte, spôsobíte tým vesmírny šok, oficiálny web ATP píše o seizmickom šoku.
Tieto pocity aktuálne prežíva Mariano Navone, ktorý v 1. kole dvojhry na US Open v New Yorku vyradil Djokoviča 7:6 ( 5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.
Prehra po 20 rokoch
Dvadsaťpäťročný Argentínčan uštedril o 14 rokov staršiemu súperovi prvú prehru v úvodnom kole na turnaji tzv. veľkej štvorky od januára 2006. Vtedy 18-ročný Djokovič prehral v 1. kole Australian Open s Američanom Paulom Goldsteinom, dnes už päťdesiatnikom.
"Je to neuveriteľne vzrušujúce. Už len to, že som si zahral päť setov proti hráčovi s označením GOAT... a ešte som aj zvíťazil. Som veľmi šťastný, neviem, čo na to povedať," cituje Navoneho web ATP Tour.
Päťsetová bilancia nepomohla
Djokovič viedol 2:1 na sety a 2:1 s výhodou brejku vo štvrtom sete. Potom ho však dobehla fyzická stránka tenisu a od tejto chvíle už proti oveľa mladšiemu súperovi uhral jediný gem.
Zostávajúce dva sety prehral 2:6 a 1:6 a pritom celý zápas trval 4 hodiny a 40 minút. A to sa srbský tenisový fenomén považuje za majstra päťsetových duelov, má v nich bilanciu 42:12, kým Navone mal do nedele 0:4. A v celej svojej kariére na hlavnom okruhu na tvrdom povrchu vyhral iba 12 zápasov.
Objatie aj autogramy
Djokovič počas zápasu niekoľkokrát zvracal, ťažšie sa hýbal a keď v piatom sete získal jediný svoj gem, rozplakal sa. Fanúšikovia ho tlačili do ďalšieho z jeho neuveriteľných obratov, ale už to nešlo. Po zápase, v ktorom urobil až 70 nevynútených chýb, venoval svojmu premožiteľovi silné objatie a fanúšikom niekoľko autogramov.
"Toto víťazstvo je pre mňa splnený sen, tak veľa to pre mňa znamená. Teraz sa z toho musím spamätať. Je takmer polnoc, takže rýchlo do postele," snažil sa krotiť emócie juhoamerický víťaz.
Rekordný titul odoláva
Djokovič mal aj vzhľadom na svoje tohtoročné výsledky na Australian Open (finále) a Wimbledon (semifinále) v New Yorku stále šancu rozšíriť svoj počet grandslamovým titulov na rekordných 25, ak rátame mužov aj ženy dokopy.
Zvracal a trápil sa
Do kariet mu hrala aj neúčasť svetovej jednotky Jannika Sinnera a nerozohraný Carlos Alcaraz po štvormesačnej pauze spôsobenej zranením zápästia. Namiesto toho Djokovič opúšťa Flushing Meadows s prehrou po 1. kole.
"Moje telo to nevydržalo. Zradil ma chrbát, pridalo sa rameno, žalúdok a zvracanie. Od štvrtého gemu vo štvrtom sete som sa už len trápil. Žiaľ, nie je to nič nové, sprevádzalo ma to na turnajoch počas celého tohto roka," zhodnotil Djokovič na webe US Open.
Poďakovanie fanúšikom
Nezabudol sa však poďakovať fanúšikom, ktorí ho hnali za víťazstvom aj vo chvíľach, keď bol na pokraji fyzického kolapsu.
"Z pohľadu publika to bolo od začiatku neuveriteľné, úprimne. Snažili sa ma v dôležitých momentoch pozdvihnúť a veľmi ma mrzí, že som pre nich nepodal taký výkon, aký som mal, mohol alebo chcel. Láska a uznanie, ktoré mi nakoniec prejavili, sa dotkli môjho srdca," doplnil Djokovič.
Zdroj: SITA.sk - Utrápeného Djokoviča zradilo telo. Na grandslame prehral v 1. kole prvýkrát od Australian Open 2006 © SITA Všetky práva vyhradené.
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