Slovákov trápi zlá efektivita, Krištof by najradšej zavolal šamana

Slovenskí hokejisti nezvládli svoj štvrtý zápas na MS, za stredajšiu prehru 3:5 so Švajčiarskom môže viacero faktorov. Zlá efektivita v presilovkách a nepremieňanie šancí, k tomu sa pridali aj zmätky na striedačke. Útočník Michal Krištof po zápase krútil hlavou a na odkliatie tímu by najradšej zavolal šamana.





Slováci prehrávali už po 52 sekundách, keď inkasovali vo vlastnej presilovke. Dokázali vyrovnať na 1:1, 2:2 i znížiť na 3:4 po góloch Miloša Romana, Juraja Slafkovského a Samuela Takáča. V závere dostali šancu vyrovnať v dvojminútovej presilovke o dvoch hráčov a dlhej o jedného hráča, ale vôbec sa im nedarilo. "Prvá tretina bola zlá, ale potom sme sa dostali do zápasu a bolo to vyrovnané. Ale zasa sme im našimi chybami nechali dať góly. To sa nemôže stávať na takýchto fórach, proti Kanade to bolo to isté, mohli sme mať z týchto zápasov minimálne tri body. Radšej by som prehral 0:10 a hodil to za hlavu, ale keď človek vie, že je blízko, a nevychádza to, to je niečo, čo sa nedá len tak ľahko spláchnuť. Musíme hrať ďalej a čo najlepšie. A vyhrať najbližšie zápasy," povedal pre TASR Krištof.

Dve chyby v zápase išli aj na vrub striedačky. Raz Slováci zle striedali, keď mali na ľade šesť hráčov, v závere duelu zasa striedali pridlho a arbiter ich potrestal dvoma minútami za zdržovanie hry. "Neviem, či to bol deň blbec, ale toto máme už viac zápasov. Šance máme, asi potrebujeme šamana, aby to odklial. Niekedy dáte gól od hocikade, niekedy ani do prázdnej bránky. Švajčiari ich dali, a preto vyhrali," dodal Krištof.



Vo štvrtok majú Slováci na MS voľný deň a teda ideálnu možnosť, aby sa dali psychicky dokopy. "Máme za sebou štyri zápasy a to nie je sranda. Každého niečo bolí. Ale taký je turnaj. Musíme si oddýchnuť a vyčistiť si hlavu a nemyslieť na hokej. A pozajtra sa stretneme a dáme do toho všetko, aby sme vyhrali zvyšné zápasy," uzavrel pre TASR center prvej formácie.