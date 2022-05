Baráž o účasť vo Fortuna lige sa hrať nebude, končiacu Sereď nahradia v najvyššej súťaži Bystričania

Boj o účasť na konferenčnej lige

Sereď nemala na mzdy hráčov

Dobrá správa pre Bystricu

19.5.2022 (Webnoviny.sk) - Prezídium Únie ligových klubov (ÚLK) v stredu na svojom mimoriadnom zasadnutí rozhodlo, že baráž o účasť vo Fortuna lige v sezóne 2022/2023 sa hrať nebude. Predposledný tím najvyššej súťaže z aktuálneho ročníka FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble aj druhý najlepší klub II. ligy MFK Dukla Banská Bystrica budú pôsobiť medzi slovenskou elitou. Dukla ešte musí splniť podmienky skráteného licenčného konania, rovnako ako víťaz II. ligy FK Železiarne Podbrezová. "Kľúčové podmienky, ktoré sú určite potrebné, sú vyhrievanie hracej plochy, osvetlenie štadióna a splnenie infraštruktúrnych kritérií," vysvetlil výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák vo videu na webe TA3.Prezídium ÚLK tiež oznámilo, že po odstúpení ŠKF Sereď bude o účasť v Európskej konferenčnej lige UEFA bojovať ôsmy tím tabuľky, ktorý v semifinále play-off vyzve DAC Dunajská Streda. Či to bude Tatran Liptovský Mikuláš alebo MFK Zemplín Michalovce, sa rozhodne v záverečnom kole skupiny o udržanie v sobotu 21. mája. Tatran má na ôsmej pozícii jednobodový náskok.V druhom semifinále sa rovnako v utorok 24. mája stretnú MŠK Žilina s AS Trenčín. Víťazi oboch duelov zabojujú v piatok 27. mája vo finále o miestenku v EKL. Semifinále aj finále sa budú hrať na jeden víťazný duel.ŠKF Sereď sa neodvolal voči rozhodnutiu neudeliť klubu licenciu na budúcu sezónu Fortuna ligy pre nesplnenie minimálnych infraštruktúrnych požiadaviek a neplatenia miezd hráčom, a preto nebude hrať v najvyššej slovenskej súťaži po prvý raz od ročníka 2018/2019."Licencie sa udeľujú pre prvé dve súťaže, to znamená pre Fortuna ligu a II. ligu, takže oni nemajú licenciu ani pre druhú najvyššiu súťaž. Z tohto pohľadu v zmysle súťažného poriadku sa budú môcť uchádzať o pozíciu, ktorú oni uznajú za vhodnú, je to na rozhodnutí klubu. Nesplnili však licenčné podmienky ani pre II. ligu," uviedol Mertinyák. FK Senica sa síce odvolala, ale pre obrovské finančné dlhy takmer určite tiež nedostane licenciu na pokračovanie v najvyššej súťaži. Stále platí, že najslabšie mužstvo Fortuna ligy z tejto sezóny, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, určite zostúpi do II. ligy.Športový riaditeľ MFK Dukla Banská Bystrica je nadšený, že stredoslovenský klub sa po rokoch snaženia dostane do najvyššej súťaže."S radosťou a potešením sme prijali túto skutočnosť. Teší nás, že sme po dlhých siedmich rokoch dokázali dostať banskobystrickú Duklu do najvyššej súťaže. Veľmi nás to teší, ale zároveň aj zaväzuje. Od tohto momentu už ´makáme´ na novej sezóne, v ktorej chceme dôstojne reprezentovať vo Fortuna lige klub, mesto a fanúšikov Banskej Bystrice a byť aj dôstojným súperom už súčasným prvoligovým klubom." vyhlásil Jozef Mores, citoval ho oficiálny klubový web.