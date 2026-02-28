|
Sobota 28.2.2026
Meniny má Zlatica
Denník - Správy
28. februára 2026
Slovan Bratislava deklasoval Trnavu 4:0 pred 14-tísícovou návštevou
Zverenci Vladimíra Weissa st. obsadili po základnej časti prvé miesto s náskokom troch bodov na druhú Dunajskú Stredu a šiestich bodov na tretiu Žilinu.
Zdieľať
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zdolali FC Spartak Trnava 4:0 v sobotnom derby stretnutí záverečného kola základnej časti Niké ligy. Pred vyše 14-tísícovou návštevou skóroval za „belasých“ dvakrát Andraž Šporar a po jednom góle pridali Tigran Barseghjan a Nino Marcelli.
Zverenci Vladimíra Weissa st. obsadili po základnej časti prvé miesto s náskokom troch bodov na druhú Dunajskú Stredu a šiestich bodov na tretiu Žilinu. Spartaku patrí 4. priečka, na Slovan stráca deväť bodov.
Hneď v úvode rozvlnil sieť Metsoko, ale ťažil z ofsajdového postavenia. V 178. epizóde najslávnejšieho slovenského derby otvoril skóre už v 6. minúte Šporar. Slovinský zakončovateľ zblízka prekonal Freliha po tom, čo ho do úniku vyslal výbornou prihrávkou Marcelli. Po polhodine hry Blackman zľava tesne minul vzdialenejšiu tyč a krátko nato na opačnej strane natiahol Takáča spoza pokutového územia Sabo. Po následnom rohovom kope a odraze lopty Kudlička z nádejnej pozície prekopol bránu. V nadstavenom čase mohol po Gajdošovom centri pridať druhý gól domácich Markovič, lenže z tesnej blízkosti hlavičkou minul bránu.
Prvá vážna šanca druhého polčasu patrila Metsokovi, ktorý unikol domácej defenzíve z pravého krídla do nájazdu, ale Takáč podržal Slovan. V 59. minúte tečoval Gajdošovu strelu v pokutovom území Twardzik a hlavný arbiter Dzivjak videl na videu dotyk lopty s rukou. Loptu si na biely bod postavil Šporar a strelou po Frelihovej ľavej ruke k tyči pridal svoj druhý presný zásah v stretnutí. V 85. minúte sa presadil Barseghjan svojím typickým spôsobom ľavačkou spoza šestnástky a zvýšil na 3:0. Vzápätí predviedol efektný kúsok aj Marcelli, ktorý skóroval pätičkou chrbtom k bráne. V závere odohral svoje prvé minúty v belasom drese Japonec Daiki Macuoka. Weissovi zverenci tak zvíťazili aj v druhom ligovom derby v prebiehajúcom ročníku. Spartak na svoje prvé ligové víťazstvo pod vedením Antonia Munoza stále čaká.
Futbalisti Komárna nezvíťazili v jarnej časti Niké ligy ani na štvrtý pokus. V sobotnom záverečnom kole základnej časti remizovali s Ružomberkom 1:1. Bod pre Komárno, ktoré pôjde do nadstavby z 10. miesta, zariadil v 88. minúte Elvis Mashike. Ružomberok odštartuje skupinu o udržanie zo siedmej priečky.
Liptáci išli v stretnutí do vedenia zásluhou Alexandra Seleckého, ktorý sa presadil z tesnej blízkosti po rýchlej krídelnej akcii a prihrávke Mariána Chobota. Útočník Mashike prišiel na ihrisko v 54. minúte a v závere duelu najlepšie odsledoval situáciu po rohovom kope Komárna.
ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 4:0 (1:0)
Góly: 6. a 62. Šporar (druhý z 11 m) , 85. Barseghjan, 87. Marcelli. Rozhodcovia: Dzivjak - Vorel, Kuba, ŽK: Barseghjan, Gajdoš, Šporar - Frelih, Paur, Kratochvíl, 14.539 divákov
Slovan: Takáč - Blackman, Kašia, Markovič, Cruz - Barseghjan (88. Mak), Bajrič, Gajdoš (68. Ibrahim), Marcelli (88. Matsuoka) - Kucharevič (68. Jankovič), Šporar (89. V. Weiss ml.)
Trnava: Frelih - Tomič (78. Koštrna), Sabo, Twardzik, Mikovič - Kratochvíl (78. Chorcheli), Laušič (66. Moiscrapišvili) - Kudlička, Paur (66. Ďuriš), Škrbo (55. Azango) - Metsoko
KFC Komárno - MFK Ružomberok 1:1 (0:0)
Góly: 88. Mashike - 50. Selecký. Rozhodcovia: Glova - Jekkel, Ferenc, ŽK: Jones, Rudzan - Selecký.
Komárno: Dlubáč - Krčík, Pillár, Šimko, Rudzan - Mustafič (76. Kiss), Gamboš (65. Szucs) - Ganbold, Tamás (54. Jones) - Bayemi (65. Ožvolda) - Boďa (54. Mashike)
Ružomberok: Húska - Luterán, Král, Mojžiš, Selecký - Chobot (66. Fila), Múdry, Grygar, Tučný (75. Jackuliak) - Murgaš (66. Bačík), Hladík
Futbalisti FC Košice zakončili základnú časť Niké ligy výhrou 2:0 na pôde Michaloviec. Gólom a asistenciou sa na tom podieľal Milan Rehuš. Košičania tak pôjdu do skupiny o udržanie z 9. miesta, zatiaľ čo Michalovce si už v uplynulom kole zabezpečili účasť medzi najlepšou šestkou.
Rehuš si najprv v 3. minúte našiel prihrávku za obranou domácich a pred bránou našiel voľného Vladimira Perišiča, ktorý hlavou otvoril skóre stretnutia. V 21. minúte už sám zakončil, keď si v pokutovom území vytvoril priestor na strelu a namieril presne k bližšej žrdi. Košice tak aj jeho zásluhou na jar zatiaľ neprehrali, na konte majú tri výhry a remízu.
MFK Zemplín Michalovce - FC Košice 0:2 (0:2)
Góly: 3. Perišič, 21. Rehuš. Rozhodcovia: Ziemba – Hrmo, Bobko, ŽK: Bahi, Kalemi - Kružliak, Kóša.
Michalovce: Lukáč - Čurma, Park, Bednár (70. Volanakis), Bahi - Ahl, Cottrell (61. Danko), Zubairu (46. Kalemi), Brosnan (61. Danek) - Walczak (46. Lopez), Ramos
Košice: Dabrowski - Magda (73. Ďurko), Kóša, Kružliak - Kovács (63. Kakay), Gallovič, Lichý, Madleňák - Sovič (63. Zsigmund) - Rehuš (63. Miljanič), Perišič (89. Julardžija)
Futbalisti FK Železiarne Podbrezová zdolali v 22. kole Niké ligy na svojom ihrisku nováčika z Prešova jednoznačne 4:1 a zaknihovali štvrtú výhru na jar s impozantným skóre 18:1. Tím z východu republiky naopak na jar ešte nevyhral a po základnej časti mu patrí predposledná priečka.
Domáci položili základ úspechu už v prvom polčase, ktorý vyhrali 3:0. Do vedenia išli v 6. minúte z penalty po faule na Kujabiho, keď sa z bieleho bodu nemýlil Silagadze. A hoci potom Galčík nevyužil únik, Podbrezová sa predsa len radovala z druhého gólu. Postaral sa oň po prihrávke Galčíka úplne voľný Kováčik. Gól do šatne zariadil ešte z druhej penalty Roland Galčík, keď potrestal nedovolenú hru Bondarenka. Po zmene strán systém VAR zrušil nariadenú penaltu v prospech Prešova, Regáli pád nafilmoval a videl žltú kartu. Duel musel byť aj prerušený pre dymovnice zo sektora hostí, ktorí sa napokon dočkali gólu. Druhý faul na Regáliho už posúdil VAR inak a nariadenú penaltu premenil Sipľak. Bodku za zápasom dal gólom na 4:1 v nadstavenom čase z vnútra šestnástky Palumets.
FK Železiarne Podbrezová – FC Tatran Prešov 4:1 (3:0)
Góly: 6. Silagadze (z 11 m), 35. Kováčik, 42. Galčík (z 11 m), 90.+2 Palumets – 82. Sipľak (z 11 m). Rozhodovali: Choreň – Bednár, Zemko, ŽK: Paraj, Galčík, Havrylenko – Bondarenko, Olejník, Regáli, 1487 divákov.
Podbrezová: Jurička – Paraj, Luka, Mielke – Kováčik (61. Chiminec), Štefánik (46. Palumets), Chyla, Deml (80. Mrvaljevič) – Galčík (61. Hakobjan), Kujabi, Silagadze (61. Havrylenko)
Prešov: Bajza – Medveděv (46. Balodis), Bondarenko, Sipľak – Revenco, Simon (46. Barbosa), Regáli, R. Begala, Kotula (46. Tatolna) – Masaryk (69. Juritka), Olejník (79. Morim)
Futbalisti MFK Skalica prehrali v sobotňajšom stretnutí záverečného 22. kola základnej časti Niké Ligy doma s AS Trenčín 0:1. O jediný gól duelu sa postaral v 11. minúte Eynel Rocha Soares, keď premenil pokutový kop.
Skaličania vstúpia do bojov o záchranu z poslednej priečky. Na predposledný Prešov strácajú päť bodov. Na desiate Komárno a priečku zaisťujúcu istotu účasti v budúcom ročníku súťaže majú stratu šesť bodov. Trenčania obsadili po základnej časti 8. priečku.
MFK Skalica - AS Trenčín 0:1 (0:1)
Gól: 11. Rocha Soares (z 11 m), ŽK: Ujlaky - Adyrbekov, Križan, Katič, ČK: 65. Ujlaky (Skalica) po 2. ŽK. Rozhodovali: Očenáš – Straka, Halíček, 445 divákov
Skalica: Junas - Suľa, Černek, Ujlaky, Gaži – Abdullahi (62. Ravas), Bariš (72. Mášik), Pudhorocký (85. Nagy), Smejkal (85. Onyedika) - Daniel – Leginus (72. Niňaj)
Trenčín: Katič - Hussar, Križan, Bessile, Skovajsa - Poom - Hájovský, Musaba (46. Nadareišvili) - Adyrbekov (46. Kam), David (89. Doesburg), Eynel Soares (90.+2 Bangs)
Futbalisti MŠK Žilina remizovali v záverečnom 22. kole základnej časti Niké ligy v priamom súboji o druhé miesto v tabuľke s DAC Dunajská Streda 0:0. Domácim tak patrí pred nadstavbovou časťou tretia a hosťom zo Žitného ostrova druhá priečka.
Úvod prvého polčasu patril herne Žilinčanom, no šanca prišla na strane hostí, v 12. minúte Nemanič hlavičkou opečiatkoval brvno Badžgoňovej bránky. Hra sa prelievala zo strany na stranu, po góle volal najmä parádny priamy kop Szántóa z 35. minúty, výborný zákrok však predviedol Jan Bartels. V závere polčasu ešte pohrozila obrane Žiliny dvojica Ramadan - Gruber, no Badžgoň pozorne čítal hru a šancu hostí zmaril. V druhom polčase sa obraz hry veľmi nezmenil. Žilina išla do vedenia v 55. minúte po hlavičke Faška, no gól napokon po preskúmaní systémom VAR neplatil. Šancí bolo potom málo, zaujal však nevydarený únik Nina Kukovca v 71. minúte, či zakončenie Filipa Kašu po rohovom kope priamo do náruče gólmana DAC Bartelsa. Gól diváci pod Dubňom napokon nevideli.
MŠK Žilina - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:0
Rozhodovali: Kružliak - Štofik, Košecký, ŽK: Kaša, Adang - Blažek, Kmeť, 2083 divákov.
MŠK Žilina: Badžgoň - Minárik, Kaša, Narimanidze - Hranica (77. Ďatko), Káčer (77. Florea), Adang, Bari - Faško (88. Kóša), Roginič (77. Juliš), Szánthó (88. Iľko)
FC DAC 1904 Dunajská Streda: Bartels - Kapanadze, Kačaraba, Nemanič, Mendez - Kmeť (82. Blažek), Ouro, Tuboly, Ramadan (61. Sylla) - Gruber (73. Udvaros), Corr (61. Kukovec)
