Slovan Bratislava má nového trénera, Milaniča na lavičke nahradil Weiss st.

4.5.2021 (Webnoviny.sk) - Nečakaná prehra v Trnave 0:3 v siedmom nadstavbovom kole Fortuna ligy sa stala osudnou pre slovinského trénera Darka Milaniča . Pri kormidle futbalistov ŠK Slovan Bratislava ho strieda Vladimír Weiss st Bývalý reprezentačný tréner Slovenska Weiss st. už Slovan trénoval v sezóne 2011/2012, predtým bol s národným tímom SR účastníkom majstrovstiev sveta v JAR 2010 a tiež skupinovej fázy Ligy majstrov s Artmediou Petržalka. Zatiaľ naposledy pôsobil ako tréner reprezentácie Gruzínska."Do Slovana sa takmer po desiatich rokoch vracia historicky najúspešnejší slovenský tréner Vladimír Weiss. Už zajtra by mal viesť úradujúceho majstra v semifinálovej odvete Slovnaft Cupu proti Banskej Bystrici," informoval o tom facebookový profil Šport v RTVS Po nedeľňajšej prehre v Trnave generálny manažér a viceprezident Slovana Ivan Kmotrík ml. sľúbil vyvodiť dôsledky z matného výkonu a zlého výsledku mužstva.Odskákal si to tréner Milanič, ktorý vydržal na lavičke klubu z Tehelného poľa iba osem mesiacov. V septembri 2020 nahradil dovtedy Jána Kozáka ml., ktorý s tímom vybojoval majstrovský titul aj účasť v skupinovej fáze Európskej ligy.ŠK Slovan má na čele tabuľky Fortuna ligy k dobru 7 bodov pred FK DAC 1904 Dunajská Streda, tretia Trnava sa futbalistom zo Žitného ostrova priblížila na rozdiel 5 bodov. Do konca súťažného ročníka zostávajú štyri kolá.Už v stredu 5. mája čaká na slovanistov odveta semifinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu na trávniku druholigistu v Banskej Bystrici. Prvý zápas v Bratislave sa pred týždňom skončil triumfom "belasých" 3:0.