Chárov Washington vyradil NY Rangers z boja o play-off, Ovečkin odohral iba 39 sekúnd (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.5.2021 (Webnoviny.sk) - Alex Ovečkin strávil na ľade iba jedno striedanie a celkovo 39 sekúnd, keď sa rozhodol nepokračovať v utorkovom zápase NHL Washington aj bez svojho ruského kapitána zdolal New York Rangers 6:3 a na čele Východnej divízie NHL má spolu s Pittsburghom 71 bodov.Ovečkin pre zranenie v dolnej časti tela už predtým vynechal štyri zápasy, čo je rovnaký počet ako v januári, keď porušil protokol v boji proti COVID-19 . Zároveň je to v jeho podané najviac v neprerušenom slede od sezóny 2009/2010, keď pre zranenie ramena nehral v šiestich zápasoch. Autor 730 gólov v základnej časti NHL a 24 v aktuálnej sezóne sa v aktuálnej sezóne zranil 22. apríla počas súboja s NY Islanders "Ráno sa ešte cítil dobre, ale na rozkorčuľovaní to už nebolo ono. V zápase sa počas prvého striedania necítil dobre, preto sme sa rozhodli neriskovať a netlačiť na neho. Zdravie je na prvom mieste. Neviem, čo presne spôsobilo jeho nepohodu, možno práve tá 30-sekundová zmena v nasadení na ľade. Jeho zranenie sa však nezhoršilo," vysvetlil tréner Washingtonu Peter Laviolette Už 51. zápas v tejto sezóne a 1604. v základnej časti NHL odohral Zdeno Chára . Veterán v defenzíve Capitals si počas 17:23 min pripísal jednu strelu a dva bodyčeky. Do zostavy tímu z hlavného mesta USA sa po dvojzápasovej odmlke vrátil obranca John Carlson a predviedol sa jednou asistenciou. Až traja útočníci Nick Dowd, Gatner Hathaway a Tom Wilson si pripísali po góle aj asistencii. Wilson aj 16 trestných minút vrátane osobného trestu za nešportové správanie.Zlý muž Capitals sa znova raz pobil, tentoraz si to odskákala ruská hviezda NY Rangers Artemij Panarin . Incident sa odohral v polovici druhej tretiny za stavu 3:2 pre domácich, keď najprv Wilson začal udierať na ľade ležiaceho útočníka "jazdcov" Pavla Bučneviča, ktorému neskôr prišiel na pomoc krajan Panarin.Strhla sa hromadná bitka a Wilson v nej niekoľkokrát udrel aj Panarina ležiaceho na ľade. Ruský krídelník potom odišiel zranený predčasne do šatne a už sa do diania nevrátil."Mal šťastie, mal by byť v poriadku," uviedol tréner NY Rangers David Quinn a na adresu Wilsona kriticky doplnil: "Prekročil hranice, ktoré sa nemajú prekračovať ani v tejto súťaži. Hviezdam sa toto nerobí. Prejavil nulový rešpekt k súperovi aj hre všeobecne. Bolo to úplne zbytočné a nestalo sa to prvýkrát."Po triumfe Washingtonu nad NY Rangers je jasné, že "jazdci" do play-off nepostúpia. Nepomohli ani dva góly Miku Zibanejada, dve asistencie Artemija Panarina ani 34 zákrokov. Rangers dosiaľ naposledy sa predstavili v play-off v sezóne 2016/2017. "Je to ďalšie veľké sklamanie, akoby toho v tomto roku predtým nebolo dosť. Zažili sme aj svetlejšie chvíľky, ale nebolo ich veľa," posťažoval sa Quinn.