Slovan Bratislava má opäť o čosi širší káder, rady majstra vystužili Jurij Medveděv a Július Szöke (foto)

Druhou letnou posilou je hráč, ktorý dlhodobo patril k našim oporám a podieľal sa na piatich zo šiestich titulov v sérii. Zároveň je to autor jedného z najpamätnejších a najdôležitejších gólov z posledných rokov. Jurij Medveděv je späť na Tehelnom poli pic.twitter.com/JsNR2q5dlu



Belasí získali tretiu letnú posilu. Je ňou 28-ročný slovenský stredopoliar Július Szöke, ktorý k nám prestupuje z cyperského Arisu Limassol. Szöke si už na Tehelnom poli zahral práve v drese svojho bývalého klubu. pic.twitter.com/bgs5pHj8WN

14.6.2024 (SITA.sk) - Úradujúci slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava pokračuje v intenzívnom dopĺňaní kádra pred sezónou 2024/2025. Vedenie „belasých“ vo štvrtok predstavilo dve nové, resp. z časti staronové tváre.Svetlo sveta najprv uzrela informácia, že do Bratislavy sa vracia český obranca Jurij Medveděv , ktorý v uplynulej sezóne pôsobil v ruskom klube FK Soči a krátko na to bol ako nový člen tímu predstavený slovenský dezenzívny stredopoliar Július Szöke . Ten prišiel na Tehelné pole z cyperského klubu Aris Limassol.Dvadsaťsedemročný Medveděv, ktorý sa podieľal na piatich zo šiestich titulov Slovana v sérii, neabsolvoval v Rusku vydarenú anabázu. Počas predchádzajúcej sezóny nastúpil iba v 12 dueloch.„Vraciam sa späť domov, do klubu, kde som prežil krásne obdobie a do Bratislavy, kde sa mi narodil syn. Verím, že aj moje druhé pôsobenie v belasom drese bude úspešné, bude sa nám spoločne dariť a naplníme ciele, ktoré má klub stanovené,“ povedal navrátilec pre oficiálny web Slovana. Generálny riaditeľ majstra Ivan Kmotrík mladší vysvetlil, že Jurij sám prejavil záujem o návrat „domov“.„Bola by to škoda nevyužiť možnosť získať takto kvalitného hráča. Futbalový život jednoducho prináša aj takéto príbehy a sme veľmi radi, že Jurij začne svoj druhý úsek kariéry v Slovane. Veríme, že bude prinajmenšom rovnako úspešný ako ten prvý,“ povedal Kmotrík a dodal: „Získavame v ňom kvalitnú alternatívu na kraj obrany i potrebné zvýšenie konkurencie, ktoré je nevyhnutné z pohľadu počtu zápasov, ktoré sú pred nami. Dohodli sme sa na trojročnom kontrakte.“Dvadsaťosemročný rodák z Hnúšte Július Szöke je odchovancom rimavskosobotského futbalu. Počas kariéry pôsobil tiež v Podbrezovej, v Ružomberku, v kazašskom Šachťore Karaganda, v bieloruskom Soligorsku, v izraelskom Kirjate Šmona a v lete 2022 sa presunul na Cyprus. S Arisom Limassol získal v predminulej sezóne cyperský titul a v uplynulom ročníku hral proti Slovanu v play off Európskej ligy 2023/2024, pričom dokonca skóroval.„Prišlo to ako dar z nebies, keďže sa mi prednedávnom narodil syn, a túžil som sa po rokoch v zahraničí vrátiť späť na Slovensko. Teším sa na všetko, čo ma tu čaká - skúsených a kvalitných spoluhráčov, vysoké ambície, veľké zápasy. Teraz sa už len neviem dočkať, keď sa pustím do práce a tréningov,“ netajil Szöke nadšenie v prvom rozhovore pre web Slovana.„Sme presvedčení, že nášmu mužstvu môže priniesť oživenie, dôraz i energiu. Práve takíto hráči bývajú kľúčoví aj v náročných európskych zápasoch, s ktorými má Július z predošlej sezóny bohaté skúsenosti, keďže zažil skupinu Európskej ligy. Tešíme sa, že sme sa s Arisom dohodli na jeho prestupe, a stáva sa naším hráčom, keď sme podpísali trojročnú zmluvu,“ zhodnotil nového člena kádra Kmotrík.„Aj týmito transfermi deklarujeme naše ambície v novej sezóne, keď chceme poskladať ešte silnejšie mužstvo,“ doplnil Kmotrík len pár dní po návrate Róberta Maka a po predĺžení spoluprác s viacerými kľúčovými hráčmi ako Dávid Strelec, Juraj Kucka, Vladimír Weiss mladší, Kenan Bajrič, Lukáš Pauschek či Marko Tolič.