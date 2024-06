Koruna kráľa strelcov pre Kana, Ronalda či Mbappého? V závetrí číhajú aj Lukaku a Füllkrug

Titul majstra sveta v zbierke

14.6.2024 (SITA.sk) - Romelu Lukaku 14 gólov, Cristiano Ronaldo 10, Kylian Mbappé 9 a Harry Kane 8 presných zásahov. Taký je výpočet najlepších štyroch strelcov kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy, ktoré sa v piatok 14. júna začínajú v Nemecku.A práve v tejto štvorici treba hľadať s veľkou pravdepodobnosťou aj najlepšieho kanoniera nadchádzajúceho šampionátu. Najväčšia útočná hviezda z tohto kvarteta je Francúz Mbappé.Stále len 25-ročný futbalista má v zbierke úspechov s francúzskou reprezentáciou titul majstra sveta, striebro z MS aj triumf v Lige národov. V národnom tíme s trikolórou nastrieľal v 79 zápasoch dovedna 47 gólov (priemer 0,59), vrátane ôsmich na predvlaňajších majstrovstvách sveta v Katare, kde sa stal najlepším strelcom.Pri pohľade na klubové pôsobenie, francúzsky rýchlik v kopačkách nastrieľal v uplynulej sezóne 2023/2024 v drese Paríža Saint-Germain 44 gólov v 48 zápasoch. Rovnaký počet gólov, teda 44, dosiahol vo svojej debutovej sezóne v drese Bayernu Mnícho v Harry Kane, ale v 45 dueloch.A jeho reprezentačná bilancia je ešte lepšia ako u Mbappého, 63 gólov v 91 stretnutiach dáva priemer 0,69 gólu na zápas. Úplne najvyšší gólový priemer v reprezentačnom tíme spomedzi všetkých účastníkov Eura 2024 má Belgičan Romelu Lukaku , ktorého schopnosti budú musieť v pondelok 17. júna ubrániť slovenskí reprezentanti."Najlepší strelec kvalifikácie nastrieľal v národnom drese 85 gólov v 115 súbojoch, čo je priemer 0,74 gólu na jeden zápas. Jeho skúsenosti a čuch na góly môžu mať pre Belgicko vysokú cenu. Je tu aj mladý Portugalčan Goncalo Ramos. Možný nástupca Ronalda strelil osem gólov v 13 zápasoch za Portugalsko, čo dáva priemer 0,62. Nebezpečný zakončovateľ je aj Nemec Niclas Füllkrug s 11 gólmi v 16 dueloch a priemerom 0,69," vyrátal web The Athletic.A stále treba rátať aj s Cristianom Ronaldom ako nebezpečným zakončovateľom. Jeho 35 presných zásahov v 31 stretnutiach v tejto ligovej sezóne v drese klubu Al Nassr v Saudskej Arábii je skvelá bilancia, aj keď ide o inú úroveň ako na najvyššej európskej klubovej scéne."Tréner Roberto Martinez mu poskytne dostatok odpočinku, keď to bude 39-ročný hráč potrebovať. Na druhej strane, Ronaldo si môže vylepšiť svoje úžasné gólové štatistiky na majstrovstvách Európy najmä proti nováčikovi z Gruzínska, proti ktorému nastúpi Portugalsko v základnej skupine. So 14 gólmi je Ronaldo najlepší strelec histórie ME a až v štyroch zápasoch na záverečných turnajoch ME strelil aspoň dva góly. Zároveň je to jediný futbalista, ktorý dosiahol minimálne tri góly na troch rôznych turnajoch ME. Päť dosiaľ absolvovaných turnajov ME je rovnako rekordný zápis," napísal web theanalyst.com o CR7.Okrem vyššie spomenutých hráčov sa v prvej desiatke futbalistov, účastníkov ME 2024, s najvyšším gólovým priemerom v reprezentačnom drese nachádzajú aj Srb Aleksandar Mitrovič (0,64), Poliak Robert Lewandowski (0,55), Maďar Barnabás Varga (0,55) a Gruzínec Kviča Kvaracchelia (0,50). V ich prípade sa však s korunou strelcov veľmi neráta, keďže ich tímy nie sú favoritmi na postup zo základnej skupiny ME.