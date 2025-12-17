Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 17.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kornélia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

17. decembra 2025

Slovan Bratislava nastúpi proti Häckenu, Tolič: Fanúšikom dlžíme výhru



Slovan má na konte tri body za výhru nad španielskym Rayom Vallecano (2:1) a figuruje na 31. mieste.



Zdieľať
Slovan Bratislava nastúpi proti Häckenu, Tolič: Fanúšikom dlžíme výhru

Futbalistov Slovana Bratislava čaká vo štvrtok o 21.00 h ich posledný zápas Konferenčnej ligy v tejto sezóne. „Belasí“ privítajú doma švédsky BK Häcken, ktorý doposiaľ v európskej súťaži nevyhral. Ani jeden z tímov už nemôže postúpiť do jarných bojov tretej najvyššej európskej súťaže.


Slovan má na konte tri body za výhru nad španielskym Rayom Vallecano (2:1) a figuruje na 31. mieste. Na posledný zápas kalendárneho roka sa naladil výhrou 3:2 nad Žilinou, ktorou si zaistil prvé miesto v Niké lige po jesennej časti. „Zápasov bolo veľa, ešte nás čaká štvrtkový, kde sa budeme chcieť dobre rozlúčiť so sezónou. Víťazstvo nad Žilinou bolo dôležité,“ povedal tréner Vladimír Weiss st. V jesennej časti trápili jeho tím zranenia, ale aj herná kríza. Tá sa prejavila i v KL, kde Slovan nebodoval na pôde dvoch papierovo slabších súperov. Jedným z absentujúcich hráčov bol stredopoliar Marko Tolič, ktorý vynechal tri z piatich duelov európskej súťaže. „Myslím si, že fanúšikom stále dlžíme posledný zápas s Häckenom. Nezáleží na tom, že už nemôžeme postúpiť, chceme vyhrať,“ povedal Tolič. Ďalší duel čaká úradujúceho slovenského majstra pravdepodobne 7.2. v rámci ligy v Dunajskej Strede. Vo februári je na programe aj osemfinále Slovenského pohára Slovnaft Cupu na pôde Trnavy, presný dátum však ešte nie je známy.

Häcken účinkuje tento rok v hlavnej fáze európskej súťaže tretí raz v histórii, získal prvé body za remízy na pôde Shelbourne (0:0), s Rayom Vallecano (2:2), proti AEK Larnaka (1:1) a v tabuľke je na 29. pozícii o skóre pred Slovanom. Svoju európsku púť začal v prvom predkole Európskej ligy proti Spartaku Trnava, ktorý vyradil po výhre 1:0 na Štadióne Antona Malatinského a remíze 2:2. So žiadnym iným tímom zo Slovenska sa úradujúci držiteľ Švédskeho pohára, ktorý sa prezentuje technickou hrou, doposiaľ v ostrom dueli nestretol. Hodnota jeho kádra dosahuje podľa portálu transfermarkt 19,05 milióna eur (Slovan - 31,80 milióna). Z tohto pohľadu disponuje tím najväčšou kvalitou v strede poľa, konkrétne 20-ročným Pontusom Dahbom a kapitánom Simonom Gustafsonom. Häckenu sa už skončila domáca liga, ktorá sa hrá systémom jar-jeseň a obsadil v nej 10. miesto. Najbližší duel po zápase na Tehelnom poli ho čaká 22. februára v rámci pohára proti druholigistovi.

Konferenčná liga - 6. kolo:

štvrtok 18. decembra, 21.00 h

ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken

/rozhodcovia: Lata - Tartaraj, Burgu (všetci Alb.)/

predpokladané zostavy:

Slovan: Takáč - Bajrič, Kašia, Wimmer - Blackman, Savvidis, Ignatenko, Cruz - Marcelli, Tolič, Weiss

Häcken: Beriša - Lindberg, Samuelsson, Helander, Lundqvist - Andersen, Rygaard, Gustafson - Dahbo, Brusberg, Layouni


   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Courchevel 2025: Mikaela Shiffrin zvíťazila aj vo štvrtom slalome tejto sezóny

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 