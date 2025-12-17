|
Streda 17.12.2025
Meniny má Kornélia
Archív správ
Denník - Správy
17. decembra 2025
Slovan Bratislava nastúpi proti Häckenu, Tolič: Fanúšikom dlžíme výhru
Slovan má na konte tri body za výhru nad španielskym Rayom Vallecano (2:1) a figuruje na 31. mieste.
Futbalistov Slovana Bratislava čaká vo štvrtok o 21.00 h ich posledný zápas Konferenčnej ligy v tejto sezóne. „Belasí“ privítajú doma švédsky BK Häcken, ktorý doposiaľ v európskej súťaži nevyhral. Ani jeden z tímov už nemôže postúpiť do jarných bojov tretej najvyššej európskej súťaže.
Slovan má na konte tri body za výhru nad španielskym Rayom Vallecano (2:1) a figuruje na 31. mieste. Na posledný zápas kalendárneho roka sa naladil výhrou 3:2 nad Žilinou, ktorou si zaistil prvé miesto v Niké lige po jesennej časti. „Zápasov bolo veľa, ešte nás čaká štvrtkový, kde sa budeme chcieť dobre rozlúčiť so sezónou. Víťazstvo nad Žilinou bolo dôležité,“ povedal tréner Vladimír Weiss st. V jesennej časti trápili jeho tím zranenia, ale aj herná kríza. Tá sa prejavila i v KL, kde Slovan nebodoval na pôde dvoch papierovo slabších súperov. Jedným z absentujúcich hráčov bol stredopoliar Marko Tolič, ktorý vynechal tri z piatich duelov európskej súťaže. „Myslím si, že fanúšikom stále dlžíme posledný zápas s Häckenom. Nezáleží na tom, že už nemôžeme postúpiť, chceme vyhrať,“ povedal Tolič. Ďalší duel čaká úradujúceho slovenského majstra pravdepodobne 7.2. v rámci ligy v Dunajskej Strede. Vo februári je na programe aj osemfinále Slovenského pohára Slovnaft Cupu na pôde Trnavy, presný dátum však ešte nie je známy.
Häcken účinkuje tento rok v hlavnej fáze európskej súťaže tretí raz v histórii, získal prvé body za remízy na pôde Shelbourne (0:0), s Rayom Vallecano (2:2), proti AEK Larnaka (1:1) a v tabuľke je na 29. pozícii o skóre pred Slovanom. Svoju európsku púť začal v prvom predkole Európskej ligy proti Spartaku Trnava, ktorý vyradil po výhre 1:0 na Štadióne Antona Malatinského a remíze 2:2. So žiadnym iným tímom zo Slovenska sa úradujúci držiteľ Švédskeho pohára, ktorý sa prezentuje technickou hrou, doposiaľ v ostrom dueli nestretol. Hodnota jeho kádra dosahuje podľa portálu transfermarkt 19,05 milióna eur (Slovan - 31,80 milióna). Z tohto pohľadu disponuje tím najväčšou kvalitou v strede poľa, konkrétne 20-ročným Pontusom Dahbom a kapitánom Simonom Gustafsonom. Häckenu sa už skončila domáca liga, ktorá sa hrá systémom jar-jeseň a obsadil v nej 10. miesto. Najbližší duel po zápase na Tehelnom poli ho čaká 22. februára v rámci pohára proti druholigistovi.
Konferenčná liga - 6. kolo:
štvrtok 18. decembra, 21.00 h
ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken
/rozhodcovia: Lata - Tartaraj, Burgu (všetci Alb.)/
predpokladané zostavy:
Slovan: Takáč - Bajrič, Kašia, Wimmer - Blackman, Savvidis, Ignatenko, Cruz - Marcelli, Tolič, Weiss
Häcken: Beriša - Lindberg, Samuelsson, Helander, Lundqvist - Andersen, Rygaard, Gustafson - Dahbo, Brusberg, Layouni
