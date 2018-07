Slovan Bratislava porazil Podbrezovú, Ružomberok nabil Trenčín

Na snímke radosť hráčov Slovana v zápase druhého kola futbalovej Fortuna ligy medzi ŠK Slovan Bratislava a FK Železiarne Podbrezová. Bratislava, 29. júla 2018. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová 3:0 (1:0)



Góly: 65. a 77. Šporar, 5. Božikov. Rozhodovali: Ziemba – Kováč, Chládek, ŽK: Obročník, Baran, Leško (všetci Podbrezová), 1220 divákov



Slovan: Šulla - Apau, Saláta, Bajrič, Božikov - Nono - Savičevič, Holman - Čavrič (75. Dražič), Šporar (81. Cmiljanič), Moha (87. Hološko)



Podbrezová: Kuciak - Magda, Krivák, Bartoš, Turňa - Breznaník (73. Bernadina), Mikuš (73. Tereščenko), Baran, Obročník, Leško - Wiezik

AS Trenčín - MFK Ružomberok 1:4 (1:1)



Góly: 25. Mance - 70. a 87. Qose, 36. Tandir (z 11 m), 89. Takáč. Rozhodovali: Marhefka – Pozor, Jenčura, ŽK: Šulek, Zubairu, Bukari, Čatakovič - Kostadinov, Urdinov, Tandir, ČK: 58. Šulek, 64. Bukari (obaja Trenčín) obaja po 2. ŽK



Trenčín: Šemrinec - Slávik, Šulek, Julien, Skovajsa - Čatakovič (77. Ubbink), El Mahdioui, Zubairu (83. Van Arnhem) - Bukari, Mance (74. Kvocera), Azango



Ružomberok: Macík - Čurma, Maslo, Twardzik, Urdinov - Takáč, Qose, Kostadinov (90. Gerec) - Daniel, Tandir (78. Kružliak), Gál-Andrezly



/hralo sa v Myjave/



Štvrtý gól v sieti brankára Trenčína Igora Šemrinca (na zemi), teší sa Ružomberčan Dalibor Takáč (vpravo) v zápase 2. kola Fortuna ligy AS Trenčín - MFK Ružomberok, 29. júla 2018 v Myjave. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľnom domácom stretnutí 2. kola Fortuna Ligy nad FK Železiarne Podbrezová 3:0. O góly "belasých" sa postarali v 5. minúte Vasil Božikov a v druhom polčase v 65. a v 77. minúte Andraž Šporar.Slovan od začiatku stretnutia priklincoval súpera na vlastnú polovicu, pokúšal sa kombinovať po stranách i stredom ihriska. "Belasým" vyšla už v piatej minúte štandardka, keď Holman našiel Božikova a kapitán Slovana otvoril skóre - 1:0. Hostia sa k prvému vážnejšiemu ohrozeniu bránky Šullu dostali v 16. minúte, ale Leško z priameho kopu trafil iba do múru. Domáci mali hru aj naďalej pod kontrolou, do konca úvodného dejstva zaujali ešte strely Savičeviča. Po prvej obtrel loptu o ľavú žrď, po druhej sa blysol brankár Podbrezovej Kuciak. Po góle volal aj pokus Čavriča, loptu z jeho kopačky však dobre zblokovala obrana.V druhom polčase Slovan pokračoval v aktivite, aj naďalej mal hru pod kontrolou, ale kombinácia mu veľakrát viazla a z tribún sa občas ozval piskot. Ten umlčal v 65. minúte Šporar, ktorý po prihrávke Mohu strelil druhý gól. Slovinský útočník sa potom gólovo presadil aj 77. minúte, keď obstrelil Kuciaka. Slovan po víťazstve v prvom kole uspel aj v druhom a v tabuľke má plný počet 6 bodov.V 10. minúte pohrozili hostia, keď priamy kop zahral faulovaný Daniel. Rozhodol sa pre prihrávku, ktorá našla Gála-Andrezlyho. Jeho center do šestnástky našiel Twardzika, ktorého pohotovú strelu vyrazil brankár hostí Šemrinec. O pätnásť minút neskôr udrel Trenčín. Čatakovič našiel v šestnástke Manceho, ktorý chladnokrvne poslal loptu do siete - 1:0. V 35. minúte však rozhodca nariadil pokutový kop v prospech Ružomberka za faul na Kostadinova. Tandir poslal loptu k žrdi a bolo 1:1.V druhom dejstve stretnutia v Myjave prišiel Trenčín rýchlo o dvoch hráčov. Druhú žltú a následne červenú kartu za faul dostali v 57. minúte Šulek a v 64. minúte Bukari. Početnú výhodu o dvoch hráčov zužitkoval Ružomberok na tri góly. V 69. minúte našiel center Urdinova v šestnástke Qoseho, ktorý skóroval, a tri minúty pred koncom riadneho hracieho času ten istý hráč zvýšil na 3:1. Gólový účet uzavrel v 89. minúte strelou k žrdi Takáč.