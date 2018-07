Bezkonkurenčný Sagan opäť ovládol bodovačku a vyrovnal rekord

Slovenský cyklista Peter Sagan v zelenom drese lídra bodovacej súťaže rozdáva autogramy pred začiatkom záverečnej 21. etapy prestížnych cyklistických pretekov Tour de France (TdF), ktorá vedie z Houilles na Champs-Élysées a meria 116 km v nedeľu 29. júla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Slovenský cyklista Peter Sagan (uprostred) pózuje na pódiu po zisku svojho šiesteho zeleného dresu pre víťaza bodovacej súťaže na 105. ročníku prestížnych pretekov Tour de France v Paríži 29. júla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prehľad najúspešnejších v bodovacej súťaži

6 - Erik Zabel (Nem.) - 1996-2001, Peter SAGAN (SR) - 2012-2016, 2018



4 - Sean Kelly (Ír.) - 1982, 1983, 1985, 1989



3 - Jan Janssen (Hol.) - 1964, 1965, 1967



- Eddy Merckx (Belg.) - 1969, 1971, 1972



- Fredy Maertens (Belg.) - 1976, 1978, 1981



- Džamolidin Abdužaparov (Uzb.) - 1991, 1993, 1994



- Robbie McEwen (Aus.) - 2002, 2004, 2006

Paríž 29. júla (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan opäť ukázal, že v boji o zelený dres na Tour de France nemá konkurenciu. Už svoj šiesty vyhral s priepastným náskokom a po roku, keď ho o šancu na triumf pripravil chybný verdikt jury, vyrovnal rekord legendárneho Nemca Erika Zabela. Trojnásobný majster sveta si navyše osladil historický úspech aj tromi etapovými víťazstvami a po 105. ročníku podujatia ich má celkovo na konte už jedenásť. Po triumfe v 2. etape si na jeden deň opäť obliekol aj slávny žltý dres.Dvadsaťosemročný pretekár si vynahradil sklamanie z vlaňajšieho ročníka, keď ho nesprávne diskvalifikovali a ukázal, že v bodovacej súťaži na Tour je fenomén. Sagan viedol už po 10. etape o vyše sto bodov, a keď o dva dni neskôr vypadla väčšina elitných šprintérov, napríklad Fernando Gaviria, Dylan Groenewegen, či Marcel Kittel, bolo jasné, že ak príde do cieľa do Paríža, rekord dosiahne. V ďalších etapách už len zvyšoval svoj bodový počet a nakoniec sa mu podarilo prekonať aj osobný rekord 470 b z roku 2016 o sedem bodov.napísal Sagan na svoj profil na facebooku.Napriek jasnému vedeniu však nemuselo dopadnúť všetko podľa plánu. Sagan na Tour takmer skončil, keď v 17. etape vo veľkej rýchlosti v zjazde spadol a utrpel zranenia.povedal vtedy Sagan.Že nie je celkom v poriadku bolo vidieť nasledujúci deň, keď sa v rovinatej etape chcel zapojiť do boja o vavríny, no nakoniec z hromadného špurtu vycúval. Nasledovala posledná horská skúška s jasným cieľom splniť časový limit. Saganovi sa to napriek veľkej bolesti a vďaka pomoci tímových kolegov podarilo a do cieľa 19. etapy prišiel vyše sedem minút pred ním. Po etape však priznal, že si siahol na dno síl.povedal Slovák.Sagan sa v záverečnej 21. etape pokúsil zabojovať o vytúžený triumf na slávnych Elyzejských poliach v Paríži, no opäť mu to nevyšlo, keď obsadil ôsme miesto. Na 105. ročníku si okrem víťazstiev v 2., 5. a 13. etape pripísal aj tri druhé a jedno tretie miesto a dokopy 13 umiestnení v Top 10.