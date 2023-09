Slovan Bratislava povedie Čech, novým trénerom sa stal Růžička (foto)

aktualizované 29. septembra, 9:37



Prvé zahraničné pôsobisko

Nevydarený vstup do sezóny

29.9.2023 (SITA.sk) -Vedenie slovenského hokejového klubu HC Slovan Bratislava vo štvrtok popoludní oficiálne potvrdilo nástupcu odvolaného Jána Pardavého na poste trénera. Stal sa ním Čech Vladimír Růžička , ktorý aktuálny ročník začal na lavičke českého tímu HC Slovan Ústí nad Labem, no po dvoch dueloch v klube z tretej najvyššej súťaže skončil a nahradil ho Jiří Merta.V ostatných dňoch "belasí" trénovali pod taktovkou asistentov trénera Rudolfom Jendekom Richardom Kapušom , tí budú zatiaľ pomáhať aj Růžičkovi. Koučom brankárov minimálne nateraz zostáva Peter Kosa Šesťdesiatnik Růžička vo štvrtok odcestoval do Bratislavy a dolaďoval detaily spolupráce. Pre českého odborníka to bude prvé zahraničné pôsobisko v pozícii šéfa lavičky. Na striedačke Slovana sa mal objaviť ešte v jari 2019, no vtedy zo spolupráce vzišlo, keďže klub opustil ruskú KHL."V osobe Vladimíra Růžičku prichádza do Slovana jedna z najväčších hráčskych i trénerských osobností československého a českého hokeja. HC Slovan Bratislava víta Vladimíra Růžičku v klube a verí, že spoločnými silami sa mužstvu, realizačnému tímu i manažmentu podarí čo najrýchlejšie prekonať aktuálnu športovú krízu," uviedol bratislavský klub na svojom webe.Slovan Bratislava v úvode aktuálneho týždňa ukončil spoluprácu s koučom Jánom Pardavým aj športovým riaditeľom Otom Haščákom Je to následok nevydareného vstupu do novej sezóny, keďže "belasí" zo štyroch duelov získali iba tri body. Slovan prehral s Michalovcami, Zvolenom aj Spišskou Novou Vsou, naplno bodoval iba na ľade nováčika z Humenného.Slovan vo štvrtok oznámil aj meno nástupcu Ota Haščáka na poste športového riaditeľa, dočasne bude túto pozíciu zastávať Rostislav Dočekal. Ten je v klube tiež športovým manažérom mládeže a pracuje aj pre rezervu Slovana v SHL.