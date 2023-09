Vlhová absolvovala kempy v Argentíne, Pini: Je výborne pripravená

Slovenskú lyžiarku Petru Vlhovú čaká už o necelý mesiac štart Svetového pohára. Jej tréner Mauro Pini tvrdí, že je po dvoch kempoch v Argentíne výborne pripravená na novú sezónu. Podľa jeho slov je na tom podobne ako pred začiatkom olympijskej sezóny, vrcholom ktorej bolo zlato v slalome na ZOH 2022 v Pekingu.





Pôvodný zámer Vlhovej tímu stráviť druhú časť prípravy v Čile napokon stroskotal pre nedostatok snehu v krajine. "Pre nás nebolo podstatné, kam napokon pôjdeme. Jediné, na čom záležalo, bol výber správneho miesta, ktoré nám poskytne všetko, čo potrebujeme, na dostatočnej kvalitatívnej úrovni. Preto sme sa rozhodli pre Ushuaiu. Špeciálne v septembri je práve táto lokalita najvyhľadávanejšia pre mnohé lyžiarske výpravy. Boli tu Švajčiari, Rakúšania, Taliani, Francúzi, Poliaci, Slovinci, Španieli a ďalší. V Čile sú zodpovedajúce strediská v okolí Santiaga. My sme tritisíc kilometrov južnejšie a hoci sme blízko Čile, na druhej strane hraníc už nie sú žiadne lyžiarske rezorty. Toto je jediné stredisko položené takto južne. Pod nami už nie je nič, len Antarktída," uviedol tréner slovenskej reprezentantky Mauro Pini v tlačovej správe Niké Ski Teamu Petra Vlhová.Oba tréningové kempy v Argentíne sa od seba líšili. "V auguste sme boli zameraní viac na základnú techniku. Bol to ešte len začiatok prípravy, preto sme kládli dôraz na iné detaily, než ktoré sme vytiahli do popredia v septembri, keď sme už mohli ísť aj do vyšších záťaží, plus sme sa zamerali viac na konkrétne disciplíny. Ushuaia nám ponúkla veľa rôznych typov tratí, čo bolo skvelé. Myslím si, že v tomto ročnom období je to pre nás úplne najlepšie miesto, kde sme si mohli rozložiť tréningový kemp. Bolo tu síce poriadne rušno, keďže tu bolo naozaj veľa ľudí, ale špeciálne pre Petru bolo cenné, že sme si mohli zatrénovať aj s inými lyžiarkami," zdôraznil švajčiarsky kouč.Počas septembrového kempu sa už s Vlhovou zamerali najmä na tréning obrovského slalom, ktorým odštartuje nová sezóna. "Samozrejme, nevynechali sme ani slalom a trochu sme sa venovali aj rýchlosti. Keď to rozmeníme na drobné, prvý týždeň to bol výlučne obrovský slalom, pričom sme v tréningoch pridávali na intenzite. Druhý týždeň sme ubrali z intenzity, ale pridali sme v rýchlosti a vyskúšali sme si aj zjazd. Tretí týždeň sme začali slalomom, ale posledné štyri dni bol už na programe zase obrovský slalom, aby sme postupne začali viac a viac myslieť na Sölden," povedal Pini. "Petra je podľa mňa momentálne na tom tak, ako bola pred dvoma rokmi, teda pred začiatkom olympijskej sezóny. Po nej prišiel útlm, ktorý však bol absolútne prirodzený po tom, čo všetko dokázala. V súčasnosti je však opäť skvelo nastavená a pripravená, čo ma veľmi teší."Vlhovú čakajú pred štartom novej sezóny ďalšie tréningové jednotky na švajčiarskom ľadovci Saas-Fee. Ešte predtým sa však tím podľa slov Piniho zameria na dôležitú regeneráciu: "Jednoznačne teraz potrebujeme vypnúť. Po dlhom lete z Argentíny späť na Slovensko si Petra potrebuje oddýchnuť a venovať sa najmä regenerácii, ktorá je po náročnej príprave nevyhnutná. Potom sa presunieme do Saas-Fee, čo je momentálne jediný ľadovec v Európe s dobrými podmienkami. Zároveň sa dlhom pobyte prakticky na úrovni mora potrebujeme presunúť vyššie, aby sme jej telo v nadmorskej výške okolo 2000 metrov čo najlepšie pripravili na Sölden."