Slovan Bratislava prišiel o jednu z opôr, Kucka musí absolvovať operáciu

22.9.2024 (SITA.sk) - Skúsený slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka na niekoľko týždňov nebude k dispozícii svojmu klubu ŠK Slovan Bratislava ani národnému mužstvu. Už 37-ročný stredopoliar podstúpi operáciu kolena, ktoré mu už dlhšie spôsobovalo ťažkosti. Slovenský reprezentant sa podrobí artroskopii, pri ktorej mu lekári vyčistia roh menisku.„Kuco chcel proti Ružomberku nastúpiť, hovoril mi, že potom sa rozhodne, ako ďalej. Ešte na predzápasovom tréningu ho však koleno bolelo. Povedal mi, že nebude môcť hrať, a musí ísť na operáciu, čo som akceptoval,“ povedal pre klubový web tréner Slovana Vladimír Weiss st. a prezradil aj dĺžku hráčovej absencie: „Verím, že o tri týždne by mohol byť naspäť.“Kucka absolvuje operáciu u reprezentačného lekára. „Vypadne nám na Manchester City i reprezentácii na októbrové okno, ale konzultoval to aj s trénerom, a ja to tiež musím rešpektovať. Som rád, že sa takto rozhodol, pretože chce byť čím skôr späť pre nás i reprezentáciu,“ skonštatoval kouč „belasých“.