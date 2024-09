Šramková vyhrala turnaj WTA v thajskom Hua Hine, od pondelka bude slovenskou singlovou jednotkou

Zo začiatku prehrávala 0:2

Ako rozhodujúci na nakoniec ukázal deviaty gem

22.9.2024 (SITA.sk) - Čo nevyšlo pred niekoľkými dňami v tuniskom Monastire, sa podarilo o niekoľko tisíc kilometrov východnejšie - v thanskom Hua Hine. Slovenská tenistka Rebecca Šramková dosiahla v Ázii svoj najväčší úspech v kariére, keď v nedeľu zvíťazila vo finále turnaja kategórie 250 nad Laurou Siegemundovou z Nemecka vo dvoch setoch 6:4, 6:4.„Chcela by som sa poďakovať môjmu trénerovi. Myslím si, že prekonal tri infarkty počas posledných dvoch týždňov. A chcela by som venovať túto trofej môjmu dedkovi, ktorý sa lieči na rakovinu, takže toto je pre neho,“ povedala Šramková podľa webu WTA v prvom pozápasovom interview priamo na dvorci.Dvadsaťsedemročná Bratislavčanka hneď na začiatku stretnutia prišla o svoj servis a prehrávala 0:2, no vzápätí si „požičané“ vzala späť aj s úrokmi a otočila na 4:2 vo svoj prospech. To bolo napokon rozhodujúce pre víťazstvo v prvom sete.V tom druhom hneď úvodnom geme mala Šramková štyri brejkbaly, no skúsenejšia 36-ročná Nemka dokázala z tejto nepríjemnej pozície „vykľučkovať“. Ako rozhodujúci na nakoniec ukázal deviaty gem, v ktorom Slovenka získala servis súperky a vzápätí pri vlastnom podaní čistou hrou dotiahla zápas do víťazného konca.Šramková sa vďaka výsledkom v Thajsku v pondelok stane slovenskou singlovou jednotkou. Už po semifinále v Hua Hine mala istý prienik do deviatej desiatky rebríčka WTA. Zisk premiérového titulu na okruhu znamená, že sa s najväčšou pravdepodobnosťou posunie do ôsmej desiatky renkingu.