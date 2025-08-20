|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 20.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anabela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. augusta 2025
Slovan Bratislava privíta YB Bern, Weiss st.: Urobíme všetko pre postup
Slovanisti vo štvrtok zabojujú o prvé víťazstvo v pohárovej Európe nad Young Boys.
Zdieľať
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava musia hrať v úvodnom zápase play off Európskej ligy tak, aby uspokojili ľudí. Na stredajšej tlačovej konferencii pred štvrtkovým duelom s Young Boys Bern to povedal hlavný tréner slovenského majstra Vladimír Weiss st.
„Belasí“ nezopakujú zázrak z minulého roka v podobe postupu do hlavnej fázy Ligy majstrov. V 3. predkole vypadli s kazašským súperom po rozstrele z 11 m. Následne v sobotu zvládli domáci ligový duel so Skalicou, v ktorom s výrazne obmenenou zostavou zvíťazili 1:0, rovnako ako v odvete s Kajratom. „Na zápas sa tešíme, samozrejme, po tom veľkom sklamaní s Kajratom, ale je to už minulosť. Vieme, kde sme urobili chyby. Vždy začínam od seba, takže si musíme uvedomiť, čo sa stalo a vyvodiť dôsledky také, ktoré budú pozitívne pre mužstvo. Bojujeme, bohužiaľ, nie dnes proti Celticu, ale zajtra proti Young Boys, s kvalitným súperom. Chceme postúpiť do kvalitnej súťaže a urobíme všetko pre postup. Hráči si uvedomujú, že aj oni musia zobrať mieru zodpovednosti na seba, nie sú hlúpi. Takisto boli sklamaní a ja verím, že zajtra vyžmýkame, s výbornými divákmi, všetky sily. Musíme hrať tak, aby sme uspokojili ľudí,“ uviedol Weiss st.
V prvom meraní síl so 17-násobným švajčiarskym šampiónom nebude môcť počítať s kapitánom Vladimírom Weissom ml., ktorý si po vypadnutí z kvalifikácie LM neudržal nervy na uzde a videl červenú kartu. Naopak, po treste za vylúčenie v dueli v Kazachstane je už k dispozícii stredopoliar Rahim Ibrahim. „Každý robí chyby. Ja som neuniesol emócie, takisto Rahim sa nechal vykartovať, čo bolo veľmi dôležité pre odvetu. Moja chyba, jeho takisto, ale to už nevrátime. Ibrahimovi verím, je pre nás dôležitý hráč v pressingu aj repressingu, má obrovský fyzický fond. Čisto odoberá lopty, nie vždy samozrejme, ale je to moderný futbalista, ktorý mužstvu veľmi pomôže. Je to jeden z najlepších nákupov, ak nie najlepší nákup za tie štyri roky, čo tu pôsobím. Pokiaľ ide o Vlada, tak robí veci, ktoré nerobil predtým, a nerobí veci, ktoré predtým robil. On si je vedomý pocitu zodpovednosti a určite bude chýbať, lebo dáva mužstvu emóciu. Musia ho nahradiť iní hráči,“ reagoval kormidelník „belasých“.
Na trénerove slová nadviazal Rahim Ibrahim: „V prvom rade som veľmi vďačný trénerovi, že mi dal túto príležitosť a verí mi na tejto úrovni. Na zápas musíme nastúpiť plne sústredení, odovzdať zo seba to najlepšie a pokúsiť sa zvíťaziť. Nebude to ľahký zápas, musíme ostať pokojní, koncentrovaní a pobiť sa o výsledok, po ktorom všetci túžime. Naši fanúšikovia sú úžasní, neustále nás ženú vpred, za akéhokoľvek stavu nás motivujú, aby sme hrali na hranici našich schopností. Po mojom treste som plne motivovaný, nakopol som sa v zápase so Skalicou, takže som pripravený.“
Vstupenky na zápas ŠK SLOVAN BRATISLAVA vs BSC YOUNG BOYS online tu https://www.ticketportal.sk/event/SK-SLOVAN-BRATISLAVA-vs-BSC-YOUNG-BOYS?ID_partner=60
Stretnú sa posledné dva tímy tabuľky hlavnej fázy Ligy majstrov z minulej sezóny. Slovan sa dostal pred Young Boys vďaka skóre, ktoré mal o gól lepšie. Pre tretí tím uplynulého ročníka švajčiarskej ligy to bude prvý zápas v pohárovej Európe v aktuálnej sezóne. V lige má po štyroch kolách na konte 5 bodov a momentálne mu patrí 5. priečka. Zverenci švajčiarskeho trénera Giorgia Continiho v nedeľu zvládli stretnutie v domácom pohári s Courtetelle, na pôde štvrtoligistu zvíťazili 4:1. Pred dvojzápasom so Slovanom prestúpil z Bernu do talianskeho veľkoklubu AC Miláno 20-ročný pravý obranca Zachary Athekame.
Bilancia vzájomných zápasov hovorí v prospech „žlto-čiernych“. Slovenský majster prehral s Young Boys v skupinovej fáze Európskej ligy 2014/15 vonku 0:5 a doma 1:3. V 2. predkole Ligy majstrov 2021/22 na Tehelnom poli remizoval 0:0 a v Berne prehral 2:3. „Typologicky si vyberajú približne rovnakých hráčov, akých mali. Fyzicky zdatných, rýchlych hráčov. Skončili tretí v lige, takisto nezačali fantasticky súťaž, ale je to dobré mužstvo. Z toho kádra zostali len traja hráči, ktorí hrali proti nám pred štyrmi rokmi. Očakávam tuhý boj. Prvý zápas je veľmi dôležitý. Sú to rýchli hráči, hrajú často za obranu, na to si musíme dať pozor. Budeme ich chcieť vyššie napádať, trochu zmeníme rozostavenie a uvidíme, ako nám to vyjde. Slovan sa za tie štyri roky posunul tak, že hral minulý rok Ligu majstrov, vyhral ligu sedemkrát po sebe a odohrali sme jeden nešťastný zápas s Kajratom. Slovan sa posunul míľovými krokmi dopredu. Sme na ťahu teraz my, vrátiť dôveru ľudom aj vedeniu v to, že po takom nešťastnom zápase sa vrátime s inou tvárou,“ vyjadril sa Weiss st.
Slovanisti vo štvrtok zabojujú o prvé víťazstvo v pohárovej Európe nad Young Boys. Pomôcť im môže mohutná podpora fanúšikov, klub v utorok večer informoval, že predal 13.000 vstupeniek. Výkop stretnutia je na programe vo štvrtok o 20.15 h na Tehelnom poli. Prvý duel dvojzápasu bude rozhodovať nemecká trojica arbitrov - hlavný rozhodca Sascha Stegemann a jeho asistenti Christof Günsch a Marco Achmüller. Odveta je na programe vo štvrtok 28. augusta o 20.00 h na štadióne Wankdorf s umelým trávnikom.
Vstupenky na zápas ŠK SLOVAN BRATISLAVA vs BSC YOUNG BOYS online tu https://www.ticketportal.sk/event/SK-SLOVAN-BRATISLAVA-vs-BSC-YOUNG-BOYS?ID_partner=60
Prečítajte si tiež
Al-Nassr je vo finále Superpohára, Ronalda vrúcne prijali v Hong Kongu