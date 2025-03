Slovan Bratislava remizoval so Spartakom Trnava 1:1

Futbalisti Slovana Bratislava prišli o body už vo štvrtom z uplynulých piatich zápasov Niké ligy. V nedeľnom šlágri 2. kola nadstavbovej časti remizovali na Tehelnom poli so Spartakom Trnava 1:1. Obhajcovia titulu majú na čele tabuľky sedembodový náskok pred Žilinou a Trnavou.





Trnavčania tentokrát nastúpili na Tehelnom poli posmelení o prítomnosť svojich fanúšikov, no krátko po úvodnom hvizde musel opustiť trávnik zranený Roman Procházka. Vačšinu prvého polčasu sa hralo prevažne medzi šestnástkami. K výraznejšej príležitosti sa dostal hosťujúci Jakub Paur v 40. minúte, no sieť rozvlnil len z bočnej strany. Vzápätí spálili veľkú príležitosť domáci, Róbert Mak trafil ľavú žrď a z dorážky tesne minul Cesar Blackman. Pred prestávkou videl už druhú žltú kartu kapitán "belasých" Vladimír Weiss ml. a Spartak využil početnú výhodu ešte v nadstavenom čase, keď sa ďalekonosnou strelou spoza šestnástky blysol Adrián Zeljkovič.V druhej polovici stretnutia boli strelecky aktívnejší domáci, hneď na jej začiatku Mak preveril schopnosti Žigu Freliha. Slovanu na napokon podarilo vyrovnať v úplnom závere, keď sa presadil Kenan Bajrič. "Belasí" najbližšie doma po reprezentačnej prestávke privítajú Podbrezovú, Spartak čaká domáci duel so Žilinou.Niké liga - 2. kolo nadstavbovej častiskupina o titul:ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 1:1 (0:1)Góly: 90.+8 Bajrič - 45.+5 Zeljkovič. Rozhodovali: Ziemba - Jekkel, Vorel, ŽK: Ibrahim, Kašia, Barseghjan, Wimmer - Štetina, Frelih, Paur, Kratochvíl, Twardzik, ČK: 45.+1 Weiss ml. po 2. ŽK - 90.+6 Badolo po 2. ŽK, 11.644 divákov.Slovan: Takáč - Blackman (81. Wimmer), Kašia, Bajrič, Zuberu (81. Mustafič) - Savvidis (81. Ignatenko), Ibrahim - Barseghjan, Tolič (68. Metsoko), Weiss ml. - Mak (68. Marcelli)Trnava: Frelih - Holík, Štetina, Ujlaky, Twardzik - Zeljkovič - Procházka (8. Paur, (78. Ofori), Kratochvíl - Azango, Ďuriš (78. Badolo), Mikovič (85. Sabo)