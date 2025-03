Newcastle United vyhral Ligový pohár, vo finále zdolal FC Liverpool 2:1

Futbalisti Newcastlu United sa stali víťazom anglického Ligového pohára, vo finále na štadióne Wembley triumfovali nad Liverpoolom 2:1. Slovenský brankár v službách "strák" Martin Dúbravka bol napokon len na lavičke náhradníkov a do stretnutia nezasiahol.





Newcastle tak ukončil 56-ročné čakanie na zisk víťaznej trofeje, naposledy uspel v roku 1969 v Pohári veľtržných miest (predchodca Európskej ligy) a Ligový pohár získali premiérovo v histórii klubu. Súťažou prešli bez zaváhania, len v jednom prípade remizovali a víťazstvom si zabezpečil miestenku v budúcom ročníku Konferenčnej ligy. V prípade lepšieho umiestnenia v Premier League a zisku miestenky v Lige majstrov, respektíve Európskej lige, sa posúva miestenka na základe ligovej tabuľky na konci sezóny inému tímu.Pred polčasovou prestávkou otvoril strelecký účet finálového zápasu Dan Burn, hneď na začiatku druhej časti sa Newcastle mohol dostať do dvojgólového trháku, ale presný zásah Alexandra Isaka odvolal v 51. minúte systém VAR pre ofsajd. Švédsky útočník si chuť napravil o približne minútu neskôr, v tomto prípade už jeho gól platil a pred Liverpoolom bola tak o to náročnejšia úloha. Z územnej prevahy sa však dlho nedokázal presadiť do kompaktnej obrany súpera a doplatil tak na streleckú efektivitu, ktorú mu nepriniesla zdramatizovanie finálového zápasu. Gól prišiel až v nadstavenom čase od Federica Chiesu, po vzhliadnutí VAR-om však len skorigoval stav stretnutia.Ligový pohár - finále:FC Liverpool - Newcastle United 1:2 (0:1)Góly: 90+4. Chiesa - 45. Burn, 52. Isak