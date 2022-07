Slovan Bratislava spoznal ďalšieho súpera v Lige majstrov, ak postúpi cez Ferencváros

18.7.2022 (Webnoviny.sk) - Ak slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava prejde cez maďarský Ferencváros Budapešť v 2. kvalifikačnom kole Ligy majstrov 2022/2023 , v ďalšej časti súťaže bude jeho súperom FK Karabach z Azerbajdžanu alebo švajčiarsky FC Zürich Rozhodol o tom pondelkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. Prvé stretnutia 3. kvalifikačného kola LM sú na programe 2. alebo 3. augusta, odvety 9. alebo 10. augusta. "Belasí" by začínali vonku a odvetu by absolvovali v domácom prostredí.Rozdelenie do skupín pred pondelkovým žrebom rozhodlo, že postupujúci z dvojice Ferencváros - Slovan mohol dostať súpera z dvojíc 2. kvalifikačného kola Dinamo Záhreb (Chor.) - KF Škupi Skopje (Sev. Maced.), FK Karabach (Azer.) - FC Zürich (Švaj.) alebo Maccabi Haifa (Izr.) - Olympiacos Pireus (Gréc.).Ak Slovan nepostúpi cez Ferencváros, "presunie" sa do Európskej ligy a ešte v pondelok sa rozhodne, kto bude 4. a 11. augusta jeho súperom.