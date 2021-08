Slovan Bratislava spoznal troch súperov v skupine Európskej konferenčnej ligy, nastúpi aj proti FC Kodaň

Slavia Praha aj so Slovákmi

Mak si zahrá proti Glasgowu





Zloženie základných skupín futbalovej Európskej konferenčnej ligy 2021/2022:



A-skupina: LASK Linz (Rak.), Maccabi Tel Aviv (Izr.), Alaškert FC (Arm.), HJK Helsinki (Fín.)

B-skupina: KAA Gent (Belg.), Partizan Belehrad (Srb.), Flora Tallinn (Est.), Anorthosis Famagusta (Cyp.)

C-skupina: AS Rím (Tal.), FK Zaria Luhaňsk (Ukr.), CSKA Sofia (Bul.), FK Bodö/Glimt (Nór.)

D-skupina: AZ Alkmaar (Hol.), CFR Kluž (Rum.), FK Jablonec (ČR), Randers FC (Dán.)

E-skupina: SK Slavia Praha (ČR), Feyenoord Rotterdam (Hol.), Union Berlín (Nem.), Maccabi Haifa (Izr.)

F-skupina: FC Kodaň (Dán.), PAOK Solún (Gréc.), ŠK Slovan Bratislava (SR), Lincoln Red Imps (Gibr.)

G-skupina: Tottenham Hotspur (Angl.), Stade Rennes (Fr.), Vitesse Arnhem (Hol.), NŠ Mura (Slovin.)

H-skupina: FC Bazilej (Švaj.), FK Karabach (Azer.), Kajrat Almaty (Kaz.), Omonia Nikózia (Cyp.)





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.8.2021 (Webnoviny.sk) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa v skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy 2021/2022 predstavia v F-skupine a ich súpermi budú dánsky FC Kodaň , grécky PAOK Solún Lincoln Red Imps z Gibraltáru. Rozhodol o tom piatkový žreb v tureckom Istanbule. "Belasí" pred ním figurovali v 3. výkonnostnom koši.Súboje v skupine absolvuje Slovan 16. a 30. septembra, 21. októbra, 4. a 25. novembra a 9. decembra. Rozpis duelov bude známy najneskôr v sobotu ráno. Víťaz každej z ôsmich skupín postúpi do osemfinále play-off EKL, družstvá na druhých miestach absolvujú baráž. Pre tímy na 3. a 4. mieste sa účinkovanie v pohárovej Európy skončí.Slavia Praha so Slovákmi Jakubom Hromadom Ivanom Schranzom sa predstaví v E-skupine s holandským Feyenoordom Rotterdam, nemeckým Unionom Berlín a aj proti izraelskej Haife.Na severočeský Jablonec čakajú v D-skupine duely proti holandskému Alkmaaru, rumunskému Klužu a dánskemu Randersu. Holandský Arnhem Matúša Bera sa nachádza v G-skupine s anglickým Tottenhamom, francúzskym Rennes a slovinskou Murou.V Istanbule v piatok vyžrebovali aj zloženie skupín v Európskej lige. Taliansky Neapol slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku si zahrá v C-skupine s Leicestrom City, Spartakom Moskva a Legiou Varšava. Česká Sparta Praha so Slovákmi Dávidom Hanckom Dominikom Holecom sa predstaví v A-skupine s francúzskym Lyonom, škótskym Glasgowom Rangers a dánskym tímom Bröndby Kodaň.Na belgický Genk Patrika Hrošovského čakajú v H-skupine zápasy proti Dinamu Záhreb, West Hamu United a Rapidu Viedeň. Ferencváros Budapešť Róberta Maka je v G-skupine s nemeckým Leverkusenom, škótskym Celticom Glasgow a španielskym Betisom Sevilla.