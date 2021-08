Ronaldo opúšťa Juventus a údajne mieri do Manchestru

aktualizované 27. augusta 16:17



27.8.2021 (Webnoviny.sk) -Ešte pred pár dňami sa portugalský futbalista Cristiano Ronaldo na sociálnych sieťach ostro ohradil voči mediálnym špekuláciám o jeho odchode z talianskeho Juventusu Turín. Aktuálna realita je iná. Už aj oficiálne zdroje z turínskeho klubu potvrdili, že je na odchode z klubu 36-násobného talianskeho šampióna a 14-násobného víťaza Coppa Italia."Včera mi Cristiano oznámil, že nemá v pláne zotrvávať v Juventuse. Nenastúpi už ani na najbližší zápas Serie A proti Empoli," uviedol tréner Juventusu Massimiliano Allegri a dodal: "Veci sa občas rýchlo menia, také sú zákony života. Ronaldo odchádza, ale Juventus zostáva a to je najdôležitejšie. Treba sa mu poďakovať za všetko, čo pre Juventus vykonal. Bol tiež dobrým príkladom pre mladých hráčov. Život však pokračuje ďalej."Podľa medializovaných informácii to vyzeralo, že Ronaldo prestúpi do Manchestru City, ale najnovšie správy hovoria, že si oblečie dres mestského rivala, United.Päťnásobný najlepší svetový futbalista podľa FIFA Ronaldo si obliekal dres Juventusu od roku 2018, keď tam prestúpil z Realu Madrid za 112 miliónov eur.S klubom zo severotalianskeho regiónu Piemont získal dva domáce tituly v Serie A, ale triumf v pohárovej Európe zostal pre hviezdny tím prezývaný "La Vecchia Signora" s CR7 vzdialený.Ronaldo nastrieľal v Serie A v 98 zápasoch za Juventus 81 gólov. Celkovo v 134 zápasoch dosiahol 101 gólov a túto magickú hranicu prekonal najrýchlejšie v celej histórii slávneho talianskeho klubu.