Slovan Bratislava stále môže zabojovať o postup v Kodani, hráči budú podľa trénera Weissa st. hrať s rizikom na víťazstvo a uvoľnene

1. FC Kodaň 5 4 0 1 13:5 12 - istý postup do osemfinále

2. Slovan 5 2 2 1 8:5 8

3. PAOK Solún 5 2 2 1 6:4 8

4. Lincoln 5 0 0 5 2:15 0





26.11.2021 (Webnoviny.sk) - Súboj Európskej konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - PAOK Solún označovaný ako zápas roka sa hral bez divákov a skončil sa bez gólov.Slovanisti nevyužili šancu zabezpečiť si postup do jarného osemfinále, vďaka zisku bodu sa aspoň udržali v hre o postup. Lenže pred záverom skupinových bojov v EKL nemajú dobrú východiskovú pozíciu. Ich možný postup sa skôr posunul do roviny teórie.Pri rovnakom počte bodov so Solúnom potrebujú "belasí" v poslednom zápase vyhrať na trávniku FC Kodaň minimálne rovnakým rozdielom ako Solún doma nad beznádejne posledným tímom Lincoln Red Imps z Gibraltáru. O všetkom sa rozhodne 9. decembra. Dánsky zástupca FC Kodaň je s 12 bodmi istý postupujúci z prvého miesta."Ešte nie je koniec, vo futbale je všetko možné. Verím, že v Kodani môžeme vyhrať ťažký zápas, a zároveň nikde nie je napísané, že PAOK doma zvíťazí o päť či šesť gólov. Kodaň u nás zvíťazila, ale nebola taká dominantná, ako sme si možno mysleli. My sme vtedy nehrali tak sebavedomo do ich obrany. Von pôjdeme hrať na riziko, víťazstvo, možno uvoľnenejšie ako dnes, môžeme tam len získať," uviedol tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss st. na klubovom webe.Jeho syn Vladimír Weiss ml. bol proti PAOK jeden z nebezpečnejších hráčov slovenského majstra, ale ani on nedokázal streliť či prihrať spoluhráčovi na gól, ktorý mohol byť víťazný a tým aj postupový."Vytvorili sme si príležitosti, ale nepremenili sme ich. Podali sme však dobrý výkon a môžeme na ňom stavať. Nedali sme gól, no stále žijeme. Chceli sme zvíťaziť a zaistiť si postup, ale je dôležité, že sme neprehrali a zostali v hre o postup," skonštatoval Vladimír Weiss ml pre RTVS.V súvislosti s bezgólovým rezultátom proti PAOK tréner Weiss st. spomenul aj nútenú absenciu fanúšikov, čo je jedna z foriem vládnych obmedzení za súčasného lockdownu na Slovensku. "Škoda, že na zápase nemohli byť fanúšikovia, dotlačili by nás ešte do väčšej aktivity a dodali by nám energiu. V Kodani sa teším na plný štadión a skvelú atmosféru," dodal Weiss st.