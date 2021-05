Slovan Bratislava v semifinále vyradil Banskú Bystricu, do finále Slovenského pohára tak postúpil po Žiline

Futbalisti Slovana Bratislava zostali v hre o obhajobu prvenstva v Slovenskom pohári . "Belasí" ako víťaz Slovnaft Cupu zo sezóny 2019/2020 sa totiž prebojovali už do finále tohtoročnej edície, v semifinále vyradili lídra II. ligy Banskú Bystricu. Slovan v minulotýždňovom domácom súboji triumfoval 3:0, v stredajšej odvete vo Zvolene zvíťazil 3:1 (2:0).

5.5.2021 (Webnoviny.sk) -Vo finále sa Slovan stretne so Žilinou, ktorá po víťazstvách 4:2 a 4:1 vyradila druholigové Košice. Finále Slovenského pohára vo futbale sa uskutoční v stredu 19. mája o 18.00 h, dejiskom bude rovnako ako vlani bratislavský Národný futbalový štadión. Slovenský futbalový zväz už skôr potvrdil, že finálový súboj sa uskutoční bez divákov v hľadisku. Vo finále v prípade nerozhodného stavu po druhom polčase príde na rad predĺženie, po ňom v prípade potreby bude nasledovať penaltový rozstrel. Bratislava bude hostiť finále SP piatykrát v ére samostatnosti, okrem spomenutého roku 2020 to bolo aj v rokoch 1998, 2006 a 2007.Slovan Bratislava sa vo finále SP predstaví trinásty raz v ére samostatnosti, od roku 1993 v tejto súťaži triumfoval už deväťkrát a celkovo má na svojom konte 16 prvenstiev.Žilina doteraz vyhrala futbalový Slovenský pohár len raz, podarilo sa jej to v roku 2012. Vo finále si zahrali Žilinčania zatiaľ naposledy v roku 2019, v penaltovom rozstrele vtedy podľahli Trnave. Celkovo už osemkrát hrali vo finálovom súboji SP, v ére samostatnosti doteraz štyrikrát. Proti Slovanu hrala Žilina finále v rokoch 2011 a 2013, v oboch prípadoch tímu z hlavného mesta SR podľahla.